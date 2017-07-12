Как белорусы из-за грандиозных планов правительства попали на большие деньги

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Канада сняла торговые санкции с Беларуси
Кантралёры не дазволілі кавярні карыстацца беларускамоўным меню?
Бывший президент Бразилии приговорен к 9,5 годам тюрьмы по делу о коррупции
Расследование убийства Шеремета: власти Украины обвиняют в халатности и саботаже
Уволен руководитель хозяйства, где «на картошке» погибла школьница
Рекордсменка ЦТ, набравшая 399 баллов из 400. Фотофакт
Бизнесмен Япринцев: «Нельзя сказать, что я трезвенник. Тем более в хорошей компании»
Обвинение запросило пожизненный срок для убийцы Бориса Немцова
В Дятлово из окна квартиры выпал ребенок: испугался компьютерной игры
Сын главы ФСБ России будет руководить белорусской «дочкой» ВТБ
В центре Минска парень выловил из Свислочи пятикилограммовую щуку. Фотофакт
Свершилось! Девочке, которую не могли назвать два месяца, родители наконец дали имя
Рейтинг разорения: в каких регионах Беларуси больше всего банкротов
Посол Германии: «Я ежедневно проезжаю мимо Осмоловки и понимаю, почему люди не хотят сноса»
«За Купчину МИД Беларуси может «поблагодарить» МВД и их весенний «парад» топорной силы»
Рудый рассказал Лукашенко, как в минском аэропорту потрошили вещи главы китайской корпорации
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Облажались. Американцы схватились за голову, прочитав белорусский закон
Стала вядома, што за брунэтка сядзела з Лукашэнкам на Купаллі — шмат фота
Невзоров: Нужен фильм настоящий, про то, как эта зверюга командовала убийством людей
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
Лукашенко готов бросить камень в огород производителя «народного автомобиля»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Як Беларусь праз Дняпро ледзь не вярнула сабе частку тэрыторыі ВКЛ
Лукашенко и пятилетки: чем закончились прежние обещания
Директор оршанского завода: «Мы до сих пор делаем инструмент уровня 1970-х годов»
Латынина: «Мы оккупировали Польшу совместно с Гитлером, мы расстреливали, мы держали в рабстве»
Суд по делу погибшей школьницы: прокурор просит учителям по 2 года ограничения свободы
В Копыси Лукашенко поставили в тупик, заставив его засомневаться в месте рождения
К чему приводит политическая паранойя
Глубокая аналитика от президента. Лукашенко – о безопасности
«Это выглядит сумасшествием. Плати деньги, если у тебя нет работы. Получи обратно, когда ее найдешь»
Лукашенко как главный поставщик лучиков добра
Почему первое селфи с Лукашенко может стать последним
«Такой критики в отношении парада не было раньше». Что происходит с белорусами?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Кейт Аптон в звездно-полосатых тонах
Трогательный видеофакт: Трамп пытался вернуть солдату сорванную ветром фуражку
Что за женщина сопровождала Николая Лукашенко на параде?
Седокова: «Я люблю свои плюс десять кг»
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Как выглядит бракованная 20-рублевка, попавшая в оборот
«Глядишь на маскарад и думаешь, когда же этот дом сумасшедших переведут в другое место»
Что Лукашенко дарил медиабоссам в первый день визита в Москву
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
12.07.2017
Ярослав Романчук, Фейсбук
Как белорусы из-за грандиозных планов правительства попали на большие деньги

Ярослав Романчук — об атомной авантюре Беларуси.

«Потрясающий факт. Рекомендую особенно тем, кто верит в государство, как умного, ответственного и качественного хозяина, стратега и производителя.

Беларусь на кредитные деньги строит Белорусскую АЭС. То ли $ 10, то ли $ 12 млрд. С процентами. Всё это ложится на плечи белорусских потребителей и налогоплательщиков. Это сумма, которая равно ~63% годового бюджета органов госуправления. Немало, да?

Когда человек в рамках своей частной собственности инвестирует хотя бы $ 10 тысяч долларов, он интересуется, кто, как эти деньги будет тратить, оценивает реалистичность плана продаж заёмщика (будь то сосед, друг, брат или сват) и только потом даёт деньги и соглашается реализовывать проект.

В белорусских кулуарах власти в начале 2000-ых кому-то в голову пришла идея. А почему бы нам не построить Белорусскую атомную электростанцию? Как раз в это время белорусская экономика росла на 6 – 9% в год. Появилось головокружение от успехов. Показалось, что рост будет ещё лет двадцать. Будет большой спрос на цемент, строительные материалы, лён, картон, бумагу и продукты питания. Значит, будет большой спрос на электроэнергию.

Мужики на вершине пирамиды власти радостно ударили по рукам, обнялись и сказали «Давай, поехали!» Благо, русские атомщики заинтересованы в продаже своих АЭС и ядерного топлива. Возможно, кто-то в этот момент робко спросил: «Товарищи, а кто будет покупать электроэнергию из Белорусской АЭС?» Дружный, негодующий хор инженеров, пропагандистов, бюрократов и строителей заглушил вопрос здравого смысла. И пошло, поехало, закрутилось, завертелось.

Прошло десять лет. И вот Александр Лукашенко обращается к премьер-министру Андрею Кобякову с то ли предложением, то ли приказом «думать, куда направлять электроэнергию после ввода в строй БелАЭС».

Как Лукашенко перевел атомные стрелки на Кобяков

Что? Распорядители чужого (политики и чиновники) взяли в кредит $ 10 – 12 млрд. и не знают, что делать с электроэнергией, которая будет на БелАЭС производиться? Они не знают, по какой цене домашние хозяйства и производители товаров и услуг будут покупать эту самую электроэнергию? Они не знают, что будет с энергосистемой страны? У нас в энергосистеме есть более 9000 МВт! При средней нагрузке ~5200 МВт. (на пике 5800 МВт). А тут ещё БелАЭС с её 2400 МВт.

Они-то построят, запустят, поднимут бокалы шампанского, а кто будет покупать? Получится, как с цементом, картоном, тканями, товарами деревообработки или стеклом. Производственные мощности ввели, кредитные деньги потратили, а потом начали думать: «А кто купит?» Ладно, завод или фабрика. А здесь же атомная станция! Её не остановишь, не поставишь на stand-by.

Поскольку поляки и литовцы категорически отказались покупать электроэнергию БелАЭС, значит, она будет поставляться на внутренний рынок. Нет, у потребителей не появится выбор. Ни у юридических, ни у физических лиц не будет возможности выбирать между электроэнергией из дешёвого газа или мирного атома. Белэнерго будет жёстко и монопольно проводить единую энергетическую политику.

Белорусы из-за грандиозных, провальных планов правительства попали на большие деньги. Сейчас речь идёт лишь о минимизации издержек. Вариантов не так много.

Первый – закрытие или консервация нынешних генерирующих станций. Это дело очень затратное. Опять же бюджетные затраты, повышенные тарифы или новые налоги (ставки).

Второе – повышение тарифов на электроэнергию для покрытия дополнительных издержек, запрет импорта, резкое ограничение на запуск возобновляемых источников генерации электроэнергии. Вместо электроэнергии по 5 – 7 центов за 1кв/час мы будет вынуждены покупать её за 16 – 20 центов за 1кв/час, если учесть все затраты.

Третье – создание дополнительного спроса на электроэнергию. Чтобы потребление электроэнергии на душу население было не 3,7 тысяч кВ/час, а хотя бы, как в Казахстане (5,6 тысяч кв/ч или в Чехии – 6,6 тыс. кв/час). Для этого нужны быстрые, системные, структурные реформы, превращение Беларуси в европейский Сингапур. Кстати, Сингапур потребляет под 9 тысяч кв/час.

Четвёртое – попытка убедить Росатом/Кремль взять на себя часть издержек, провести реструктуризацию долга, списать часть долга, продать часть акций  БелАЭС в России.

Глубинная причина атомной авантюры Беларуси проста. Дремучее экономическое невежество, усугублённое безответственностью при распределении чужих денег, т. е. денег налогоплательщиков. Когда распорядители чужого тратят десятки миллиардов долларов на производство товаров и услуг, не имея плана или даже представления о том, кто РЕАЛЬНО купит продукцию, они и только они являются основной экзистенциальной угрозой для суверенной Республики Беларусь».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:9)
Главное
С Лукашенко сделали очередное селфи. Фотофакт (дополнено)
5 причин, почему Лукашенко может увидеть в президенте Молдовы брата-близнеца
Пенсионерка дала интервью и была оштрафована за участие в несанкционированной акции
«Врач сказал: вначале надо сделать ЭКО, а потом искать принца»
Советчик дня. 4 неожиданные рекомендации от Лукашенко
Сколько в реальности получают на заводах, где заявили о средней зарплате в 500 $
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY