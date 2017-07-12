Как белорусы из-за грандиозных планов правительства попали на большие деньги

Ярослав Романчук — об атомной авантюре Беларуси.

«Потрясающий факт. Рекомендую особенно тем, кто верит в государство, как умного, ответственного и качественного хозяина, стратега и производителя.

Беларусь на кредитные деньги строит Белорусскую АЭС. То ли $ 10, то ли $ 12 млрд. С процентами. Всё это ложится на плечи белорусских потребителей и налогоплательщиков. Это сумма, которая равно ~63% годового бюджета органов госуправления. Немало, да?

Когда человек в рамках своей частной собственности инвестирует хотя бы $ 10 тысяч долларов, он интересуется, кто, как эти деньги будет тратить, оценивает реалистичность плана продаж заёмщика (будь то сосед, друг, брат или сват) и только потом даёт деньги и соглашается реализовывать проект.

В белорусских кулуарах власти в начале 2000-ых кому-то в голову пришла идея. А почему бы нам не построить Белорусскую атомную электростанцию? Как раз в это время белорусская экономика росла на 6 – 9% в год. Появилось головокружение от успехов. Показалось, что рост будет ещё лет двадцать. Будет большой спрос на цемент, строительные материалы, лён, картон, бумагу и продукты питания. Значит, будет большой спрос на электроэнергию.

Мужики на вершине пирамиды власти радостно ударили по рукам, обнялись и сказали «Давай, поехали!» Благо, русские атомщики заинтересованы в продаже своих АЭС и ядерного топлива. Возможно, кто-то в этот момент робко спросил: «Товарищи, а кто будет покупать электроэнергию из Белорусской АЭС?» Дружный, негодующий хор инженеров, пропагандистов, бюрократов и строителей заглушил вопрос здравого смысла. И пошло, поехало, закрутилось, завертелось.

Прошло десять лет. И вот Александр Лукашенко обращается к премьер-министру Андрею Кобякову с то ли предложением, то ли приказом «думать, куда направлять электроэнергию после ввода в строй БелАЭС».

Как Лукашенко перевел атомные стрелки на Кобяков

Что? Распорядители чужого (политики и чиновники) взяли в кредит $ 10 – 12 млрд. и не знают, что делать с электроэнергией, которая будет на БелАЭС производиться? Они не знают, по какой цене домашние хозяйства и производители товаров и услуг будут покупать эту самую электроэнергию? Они не знают, что будет с энергосистемой страны? У нас в энергосистеме есть более 9000 МВт! При средней нагрузке ~5200 МВт. (на пике 5800 МВт). А тут ещё БелАЭС с её 2400 МВт.

Они-то построят, запустят, поднимут бокалы шампанского, а кто будет покупать? Получится, как с цементом, картоном, тканями, товарами деревообработки или стеклом. Производственные мощности ввели, кредитные деньги потратили, а потом начали думать: «А кто купит?» Ладно, завод или фабрика. А здесь же атомная станция! Её не остановишь, не поставишь на stand-by.

Поскольку поляки и литовцы категорически отказались покупать электроэнергию БелАЭС, значит, она будет поставляться на внутренний рынок. Нет, у потребителей не появится выбор. Ни у юридических, ни у физических лиц не будет возможности выбирать между электроэнергией из дешёвого газа или мирного атома. Белэнерго будет жёстко и монопольно проводить единую энергетическую политику.

Белорусы из-за грандиозных, провальных планов правительства попали на большие деньги. Сейчас речь идёт лишь о минимизации издержек. Вариантов не так много.

Первый – закрытие или консервация нынешних генерирующих станций. Это дело очень затратное. Опять же бюджетные затраты, повышенные тарифы или новые налоги (ставки).

Второе – повышение тарифов на электроэнергию для покрытия дополнительных издержек, запрет импорта, резкое ограничение на запуск возобновляемых источников генерации электроэнергии. Вместо электроэнергии по 5 – 7 центов за 1кв/час мы будет вынуждены покупать её за 16 – 20 центов за 1кв/час, если учесть все затраты.

Третье – создание дополнительного спроса на электроэнергию. Чтобы потребление электроэнергии на душу население было не 3,7 тысяч кВ/час, а хотя бы, как в Казахстане (5,6 тысяч кв/ч или в Чехии – 6,6 тыс. кв/час). Для этого нужны быстрые, системные, структурные реформы, превращение Беларуси в европейский Сингапур. Кстати, Сингапур потребляет под 9 тысяч кв/час.

Четвёртое – попытка убедить Росатом/Кремль взять на себя часть издержек, провести реструктуризацию долга, списать часть долга, продать часть акций БелАЭС в России.

Глубинная причина атомной авантюры Беларуси проста. Дремучее экономическое невежество, усугублённое безответственностью при распределении чужих денег, т. е. денег налогоплательщиков. Когда распорядители чужого тратят десятки миллиардов долларов на производство товаров и услуг, не имея плана или даже представления о том, кто РЕАЛЬНО купит продукцию, они и только они являются основной экзистенциальной угрозой для суверенной Республики Беларусь».