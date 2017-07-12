Бывший президент Бразилии приговорен к 9,5 годам тюрьмы по делу о коррупции
До подачи апелляции Луис Инасиу Лула да Силва может оставаться на свободе.
Рассмотрение жалобы может растянуться на несколько месяцев, — передает ТАСС.
По данным следствия, экс-президент владеет роскошной трехуровневой квартирой на одном из курортов в рамках коррупционной схемы, связанной с государственной нефтегазовой компании «Петробраз». Сам политик свою вину отрицает и считает, что стал жертвой политического преследования.
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