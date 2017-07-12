Расследование убийства Шеремета: власти Украины обвиняют в халатности и саботаже
Главу штаба Навального подозревают в создании компьютерных вирусов. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».
Свежие выпуски «Настоящего времени» — каждый день на страницах «Салiдарнасцi», информационного партнера международного тележурнала в Беларуси, а также в разделе «Видеозаписи» в нашей официальной группе в соцсети ВКонтакте.
Смотрите также:
С украинских депутатов могут снять неприкосновенность
Главное