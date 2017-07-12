Бразильянка разделась догола перед домом продавца, всучившего ей бракованную машину

Бразильские женщины настолько горячи, что, когда их душит гнев, они тут же раздеваются догола, иначе их просто разорвет от ярости!

Возможно, об этой женщине из бразильского штата Санта-Катарина когда-нибудь сложат легенду. Местная 29-летняя жительница, разозлившись на автодилера, устроила у его дома демонстрацию в чем мать родила. Как можно было понять из криков разъяренной дамы, негодяй продал ей подержанную машину, расхвалив ее отличное состояние (машины, не покупательницы). Но «сел-поехал» не получилось, авто сломалось, едва успев выехать из дверей гаража.

Покупательница тут же явилась за сатисфакцией, для убедительности — сразу в костюме Евы. Что не сразу поддается логическому объяснению, но по-человечески понятно.

Повиснув на заборе, девушка стала вызывать лукавого торговца для обсуждения компенсации. Продавец, видимо, убоявшись предстоящего объема компенсационных выплат, предпочел не показываться из дома. Зато прочие местные мужчины налетели тут же — кто с чашкой кофе, кто с детьми, и все, без исключения, со смартфонами, на которые тут же стали фиксировать происходящее. Именно благодаря им о протесте потребительницы из далекой Санта-Катарины узнал весь мир.

Как сообщают полицейские, протестующую даму вскоре отвели в участок за нарушение общественного порядка. Что ж, полицейским, конечно, в этот день повезло. Не каждый день их работа приносит радость.