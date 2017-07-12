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Скандалы
12.07.2017
Артем Мартынович, Еврорадио
Уволен руководитель хозяйства, где «на картошке» погибла школьница

Председателя хозяйства «Восход-Агро», на поле которого в сентябре 2016 года погибла 13-летняя школьница Виктория Попченя, уволили с должности.

Об этом сообщили в администрации хозяйства.

То самое поле. Фото Следственный комитет

Сотрудница администрации: «Нашего руководителя уволили. О том, что учительниц осудили, мы слышали. Не знаю, как бы поступила на их месте. Меня тогда не было. Есть учителя, которые очень смотрят за учениками. Может, редко ездили. Без вины виноватые они, конечно. Мы все косвенно виноваты».

12 июля закончился суд над учительницами Ольгой Завадской и Ириной Апанасевич, которые в сентябре 2016 года повезли молодечненских школьниц на уборку картофеля в хозяйство «Восход-Агро». Приговор — по два года ограничения свободы без направления в колонию.

Отбывать наказание учительницы будут дома. Суд на два года запретил им занимать должности, связанные с безопасностью детей. Также они должны выплатить в счет государства по тысяче евро.

Ранее водителя грузовика, сбившего Викторию Попченю, осудили на 3 года «химии».

 
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