Рекордсменка ЦТ, набравшая 399 баллов из 400. Фотофакт

Анна Скрипская — выпускница 2017 года, которая имеет аттестат на 100 баллов, а в трех тестах сделала всего одну ошибку, 12 июля пришла поступать в Белорусский государственный медицинский университет.

Еще в сентябре девушка решила, что хочет стать психиатром. Поэтому поступает на лечебный факультет. Всего же из ее класса в Лицее БГУ на лечфак собирается поступить 12 человек, пишет TUT.BY.

Анне еще нет 18-ти, поэтому девушка пришла подавать документы с мамой. Мария Александровна также училась в медуниверситете и сейчас работает врачом. Кстати, отец девушки — тоже медик.