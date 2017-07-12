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Общество
12.07.2017
Бизнесмен Япринцев: «Нельзя сказать, что я трезвенник. Тем более в хорошей компании»

Многократный чемпион Европы и мира, обладатель Кубка мира по самбо, Владимир Япринцев входил в двадцатку крупнейших бизнесменов страны. За перипетиями суда по его делу следила вся страна, удивляясь физической и моральной стойкости человека в крайне непростых обстоятельствах.

О том, как держать в форме тело и мысли, почему он никогда не курил и ради чего в сентябре вновь вернется на ковер, Япринцев рассказал GO.TUT.BY. Приведем несколько цитат.

— У меня есть обязательный комплекс упражнений, которые я делаю каждый день, в каком бы состоянии ни был. Это упражнения на спину, руки и пресс. Без всяких тренажеров — просто набор упражнений, отжиманий, буквально на 15 минут утром. Я не считаю это утренней зарядкой. Это как молитва. Это обязательно. Дома делаю, в гостинице.

Конечно, если есть возможность (а я ее стараюсь обязательно находить), три раза в неделю я тренируюсь серьезно. Хожу минимум по десять километров. В промежутках — подтягивания.

В еде никаких жестких правил и ограничений  Япринцев не признает.

— Стараюсь соблюдать православные посты. В остальном — никаких жестких норм, вроде того, что после шести я не ем. В любом случае я знаю, что при определенных обстоятельствах я могу быстро потерять вес. Силы воли у меня хватит, — улыбается он.

Отношение Япринцева к алкоголю очень спокойное.

— Нельзя сказать, что я трезвенник. Тем более в хорошей компании. К примеру, если я в Грузии и друг говорит, что его дед делал это вино — как отказаться? Это неуважение! Конечно, я поднимаю бокал. Но, честно говоря, если я даже немного выпью, на следующий день чувствую себя плохо, некомфортно. Так что алкоголь я употребляю редко. А вот курить — никогда. Никогда в жизни не курил. Ну только если пацаном еще пробовал. Но это была игра, баловство. Никогда это меня не привлекало. Считаю курение откровенной глупостью. А уж когда люди начинают уже в приличном возрасте, лет в сорок курить, объясняя это какими-то трудностями… Это баловство и распущенность.

 
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