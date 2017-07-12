33-летняя Елена Платонова из Волковыска рассказала «Комсомолке» про диагноз «бесплодие» в 19, рождение долгожданных двойняшек методом ЭКО и кучу преград на пути к материнству.

«Врач сказал: вначале надо сделать ЭКО, а потом искать принца». Фото: личный архив.

Сегодня 33-летняя Елена Платонова из Волковыска – счастливая мама двух мальчишек. Антону и Семену 12 июля - 7 месяцев. Она мечтала о детях с 19 лет - с тех пор, как после тяжелой операции врачи поставили диагноз «бесплодие». Елена много думала об усыновлении, но дала себе одну попытку зачать малыша при помощи ЭКО. Прочитав в «Комсомолке» историю минчанки Татьяны Короткой, которая после ЭКО в 54 года родила двойняшек, Елена тоже решила рассказать, через что ей пришлось пройти на пути к материнству и почему она не теряет надежду встретить мужчину своей мечты.

В родном Волковыске, что рядом с польской границей, 45 тысяч жителей - все на виду. Елена понимала, что первое, с чем придется столкнуться одинокой беременной девушке – косые взгляды окружающих. И решила ничего не скрывать.

- Я так долго и сильно хотела ребенка, что страха не было. Я не боялась и ничего не скрывала с самого начала. Даже если малознакомый человек спрашивал: «А от кого ты будешь рожать?» - спокойно отвечала: «От донора». Раз не получилось выйти замуж – что делать?

У меня были отношения с мужчиной, но они складывались не так, как мечталось. Мы вроде и хотели ребенка, но постоянно что-то мешало. В 30 я поняла, что каждый год на счету, сделала выбор в пользу ребенка и рассталась с мужчиной. Решила, что раз у меня не получается создать семью, я не буду говорить, что мужчины плохие, у меня тоже характер не сахар - надо решаться, женский век короткий.

Я не ожидала, но большая часть знакомых меня поддержала. Поняли родители, вместе с которыми я живу в частном доме. Если честно, я очень переживала, что они не одобрят решение рожать от донора. Они еще молодые, работают, но воспитание все равно советское, когда главным было «что скажут люди?» Мама поначалу переживала. У нас почему-то считается, что если девушка вышла замуж, то она выполнила свою миссию, и неважно, что через год развелась – зато замужем побывала… Слава Богу, родители помогли собрать деньги для ЭКО.

Елена мечтала о детях с 19 лет – с тех пор, как после тяжелой операции ей поставили диагноз бесплодие. Фото: личный архив.

«Она яростно возмущалась, что я планирую рожать от донора»

- Полтора года назад на гродненском форуме я узнала про польскую клинику, подняла тему донорства, но ее пришлось удалить, поскольку там началось такое… В течение нескольких дней переписывались десятки девушек, одна из которых очень яростно возмущалась, что я планирую рожать от донора. Она развелась, растит ребенка без отца, а я, мол, такая-сякая, не видела глаза ребенка, когда тот спрашивает: «А где мой папа?» Но сколько у нас таких детей, и дело тут не в донорстве. Я считаю, что хорошая мама способна вырастить из мальчика полноценного мужчину даже без отца.

Елене сказали купить тест на беременность через две недели, но уже на 9-й день она обнаружила заветные две полоски. Фото: личный архив.

- Вы понимали, что ЭКО, рождение ребенка, тем более двойни - это большая нагрузка не только на организм, но и на всю вашу дальнейшую жизнь?

- Конечно, я не просто так захотела, как многие думают, что «эгоистки - рожают для себя». Я понимала, что придется кормить, одевать, воспитывать и учить. Но у меня за плечами колледж, два высших образования, одно – сельскохозяйственное, а на селе работа найдется. Знала, что смогу обеспечить своих детей. Сейчас у меня прекрасная работа в преуспевающей компании, которую очень люблю. Начинала обычным рабочим, таскала мешки по 25 килограммов, работала по ночам, 8 лет трудилась на складе. Потом меня пригласили работать в офис, на данный момент я специалист по работе с клиентами.

- Что при подготовке к ЭКО оказалось самым сложным?

- Мне было сложно поверить в то, что у меня получится. Я ночами не спала, перечитывала истории ЭКО разных женщин. Какие лекарства использовали, что и как делали, вплоть до того, какую воду пили. Помогла поддержка родителей, девочек с форума: то, как понимали они нас, экошниц, не понимает никто...

- Я надеюсь, что встречу своего человека, а пока у меня подрастают мои защитники, мой смысл жизни. Фото: личный архив.

- Почему вы поехали в Польшу, а не обратились, например, в минскую клинику?

- Читала на форуме, что вышло бы дороже, девочки рассказывали про 4500-5000 долларов. В Польше ЭКО плюс все дорожные и другие расходы обошлись мне в 3800 долларов. Плюс в Минске надо было жить, пока кололи гормоны, сдавать больше анализов, чаще и дальше ездить. До Польши мне ближе, чем до столицы. К тому же в польской клинике мне выдали лекарства, которые я колола себе дома сама, по расписанию.

Красавцы! Фото: личный архив.

«В Польше оказалось ближе и дешевле, но меня ждало потрясение…»

- Но после того, как я приняла решение делать ЭКО, началась череда препятствий. Сначала мне отказали в визе: не помогло даже приглашение от польской клиники, поскольку я была не замужем, и к тому же ни разу не была в Польше. Отказали в гродненском консульстве, но по совету знакомых я обратилась в брестское. Объяснила ситуацию, они вошли в положение и выдали мне визу на год.

Когда первый раз приехала в польскую клинику, мне сказали, что вначале надо сделать операцию, которая стоит полторы тысячи долларов. Я вернулась в Гродно, где ее сделали бесплатно, за что очень благодарна нашей медицине.

Операция была сложная: важно было убрать лишнее и сохранить нужное. Полгода я восстанавливалась - куча выпитых гормонов и 20 кило лишнего веса.

Когда приехала в польскую клинику второй раз, мне сообщили, что пару месяцев назад польское правительство приняло закон, по которому незамужние женщины не имеют право использовать донорский материал...

- Но после того, как я приняла решение делать ЭКО, началась череда препятствий. Фото: личный архив.

Мне кажется, я даже забыла сказать врачу «до свидания». Стояла в красивом парке рядом с клиникой и рыдала. Не знаю, что думали в этот момент прохожие, пассажиры в маршрутке, пока я ехала от Белостока до Гродно – я прорыдала всю дорогу. Мне казалось, все кончено: я же не могла подойти на улице к прохожему и сказать: «Поехали!..»

«Человек просто согласился помочь - безо всяких претензий на отцовство»

- Я была в таком отчаянии, что когда однажды мне позвонил давний знакомый, с которым мы не общались много лет, я в сердцах выложила ему всё. И первое, что он сказал - «Когда ехать?..»

Елена много лет мечтала о малышах. Фото: личный архив.

Вначале я решила, что это шутка. Потом мы встретились, все обговорили, он ведет здоровый образ жизни, не курит и не пьет, что важно. У него была виза, и все прошло хорошо.

Потом многие задавали мне вопрос: «Так почему вы не вместе? Почему не поженились?» Но чувства между мужчиной и женщиной никто не отменял, дети должны видеть счастливых родителей. А у нас друг к другу чувств не было, человек просто согласился помочь, безо всяких претензий на отцовство. Сейчас он живет за границей, дети записаны на мою фамилию, отчество у них такое же, как и у меня.

12 июля Семену и Антону - 7 месяцев. Фото: личный архив.

Многие спрашивали: «А почему ты не подождала? Почему не начала строить новые отношения? Ты бы встретила мужчину, создала семью, и поехала бы на ЭКО с ним». Да, согласна, может быть, и встретила бы. Но после того как в Гродно мне сделали операцию, доцент, который оперировал, сказал: «Лен, тебе нужно рожать как можно быстрее. Год, два, три – и потом может не получиться…»

- Я надеюсь, что еще будет мужчина, который полюбит не только меня, но и наших мальчиков, и которого мы тоже будем любить. Фото: личный архив.

Эти слова подталкивали. Строить отношения – это не месяц и не два. Да и получатся ли эти отношения, я не знала. Но я надеюсь, что еще будет мужчина, который полюбит не только меня, но и наших мальчиков, и которого мы тоже будем любить.

Антон оказался проворнее Семена. Фото: личный архив.

Да, я могла ждать принца и до 50 лет, но в итоге осталась бы без детей. А сейчас у меня есть время, работа, желание отдавать им свою любовь. Мне хочется вырастить из них настоящих мужчин, хочу, чтобы они были военными, дисциплинированными людьми.

- Я могла ждать принца и до 50 лет, но в итоге осталась бы без детей. А сейчас у меня есть время, работа, желание отдавать им свою любовь. Фото: личный архив.

Я представляла, как может сложиться моя жизнь, если не получится с ЭКО, если откажут в усыновлении. Варианта было всего три. Уйти в карьеру, но зачем она нужна на старости лет? Второй вариант – спиться от одиночества, и я знаю таких женщин, это страшно. И третий вариант – жить и завидовать сверстницам, у которых дом полон детского смеха. Понимать, что у тебя этого нет, и не будет никогда. Я надеюсь, что встречу своего человека, а пока у меня подрастают мои защитники, мой смысл жизни.

Семен (слева) и Антон. Фото: личный архив.