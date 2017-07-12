В Дятлово из окна квартиры выпал ребенок

Шестилетний мальчик играл в компьютерную игру, испугался, не смог выйти из квартиры и выпал из форточки.

Как сообщает официальный представитель Управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич, вечером 11 июля мальчик вместе с мамой находился в гостях.

Выйти на улицу со взрослыми ребенок отказался. Оставшись в квартире один, мальчик играл в компьютерную игру. По возвращении взрослые обнаружили мальчика у дома, где он оказался, выпав из окна квартиры.

Как выяснили следователи, ребенок играл в агрессивную виртуальную игру, вызывающую чувство страха и предполагающую выполнение команд главного героя. Испугавшись, он попытался выйти из квартиры, но не сумел открыть замок, заблокировав его. Тогда мальчик пошел к окну, открыл форточку и выпал из окна.

Ребенок находится под наблюдением врачей. Ни переломов, ни повреждений внутренних органов у него не обнаружили.