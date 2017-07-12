Сын главы ФСБ России будет руководить белорусской «дочкой» ВТБ

Председателем совета директоров белорусского Банка ВТБ стал Денис Бортников. Такое решение было принято на очередном заседании руководства банка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Денис Бортников

Новый председатель — сын главы ФСБ России Александра Бортникова, который возглавляет российскую спецслужбу с 2008 года.

Денис Бортников родился в 1974 году в Санкт-Петербурге, окончил местный университет экономики и финансов. Бортников имеет двадцатилетний опыт работы в банковской сфере, из них 11 лет в Группе ВТБ, где с апреля 2017 года является заместителем президента-председателя правления банка ВТБ.