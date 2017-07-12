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Экономика
12.07.2017
Сын главы ФСБ России будет руководить белорусской «дочкой» ВТБ

Председателем совета директоров белорусского Банка ВТБ стал Денис Бортников. Такое решение было принято на очередном заседании руководства банка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Денис Бортников

Новый председатель — сын главы ФСБ России Александра Бортникова, который возглавляет российскую спецслужбу с 2008 года.

Денис Бортников родился в 1974 году в Санкт-Петербурге, окончил местный университет экономики и финансов. Бортников имеет двадцатилетний опыт работы в банковской сфере, из них 11 лет в Группе ВТБ, где с апреля 2017 года является заместителем президента-председателя правления банка ВТБ.

 
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