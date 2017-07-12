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Политика
12.07.2017
Ольга Бурая
5 причин, почему Лукашенко может увидеть в президенте Молдовы брата-близнеца

В Беларусь с рабочим визитом прилетел Игорь Додон, ставший президентом Молдовы полгода назад. Что у него общего с Александром Лукашенко?

Стал президентом в достаточно молодом возрасте

На момент избрания, в декабре прошлого года, Игорю Додону был 41 год.

Использует сомнительные методы

Социалиста Игоря Додона сильно критиковали в Молдове за поведение во время президентских выборах. Он вел грязную игру против своего оппонента Майи Санду, которой приходилось бороться с обвинениями-фейками. Кроме того, СМИ сообщали, что был организованный ввоз из Приднестровья людей, голосовавших по дополнительным спискам.

Проводит пророссийскую политику

Недавно Додон объявил, что Молдова намерена денонсировать соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС. В то же время Додон уже трижды после избрания успел встретиться в Москве с Владимиром Путиным. Политик не исключает вступления Молдовы в ЕАЭС.

Также Додон заявил, что заблокирует введение запрета на пропаганду росСМИ в своей стране.

Обвиняет США в страшных грехах

Игорь Додон заявлял, что Запад поддерживал финансово и «геополитически» коррумпированное правительство республики. Вскоре после избрания он даже выразил уверенность, что в случае победы в США Хиллари Клинтон в Молдове была бы предпринята попытка цветной революции.

Заявляет о необходимости наличия сильного президента и жесткой вертикали власти

С подобными мыслями Игорь Додон неоднократно выступал перед электоратом и журналистами. И главный ориентир для него – лукашенковская Беларусь. Демократию он сравнивает с анархией.

Додон заявил, что хочет полномочия, как у Лукашенко

 
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