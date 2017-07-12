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В мире
12.07.2017
Павел Каныгин, Новая газета
«Кто так повлиял на моего ребенка, что он очутился в Донбассе?»

Мать ефрейтора Агеева через «Новую газету» обратилась к президенту Украины Петру Порошенко.

30 июня «Новая газета» опубликовала интервью с матерью пленного российского ефрейтора Виктора Агеева, задержанного силовиками Украины в Луганской области. Светлана Агеева обратилась к властям России и Украины с просьбой помочь в освобождении сына, а также попросила спецкора «Новой» записать ее видеопослание Виктору, доставить его и, если получится, привезти ей на Алтай ответ.

Сразу после встречи спецкора Павла Каныгина со Светланой Агеевой редакция «Новой газеты» обратилась в Службу безопасности Украины и администрацию президента Порошенко. На протяжении более чем недели мы предпринимали усилия, чтобы получить разрешение на встречу Каныгина с пленным солдатом. Спецкор «Новой» ожидал решения, отправившись с видеописьмом в Киев, а затем и в Краматорск, где находится штаб командования АТО. Но украинские силовики уклонялись от ответа, ссылаясь на необходимость проведения с Агеевым следственных мероприятий. Тем временем пленного россиянина проинтервьюировали журналисты национального украинского канала «1+1».

«Новая газета» также обратилась к ОБСЕ с просьбой о содействии в проведении гуманитарного визита к пленному Агееву.

Публикуем обращение Светланы Агеевой к президенту Украины в надежде на то, что Петр Порошенко даст возможность пленному солдату ответить своей матери.

«Я, Агеева Светлана Викторовна, мама Агеева Виктора, который находится в плену на территории Украины.

Уважаемый господин президент! Я бы хотела обратиться к Вам с просьбой о помиловании моего сына и очень бы хотела получить Ваше разрешение на свидание с ним или хотя бы на то, чтобы разрешили передать ему мое видео-письмо*.

Меня спрашивают, как же могло так произойти, что случилось непоправимое с ним, как он попал туда [на восток Украины]. Но я могу сказать одно - что в семье обсуждалась служба по контракту [в российской армии]. Я сама в неведении до сих пор, до сих пор не могу понять, как случилось, кто так повлиял на моего ребенка, что он очутился в тех местах [в Донбассе]?

Но уважаемый господин президент! Если Вы помилуете моего ребенка, то для него это будет большой жизненный урок! Я просто уверена, что он сделает правильные выводы. Я надеюсь на Ваше милосердие! И если в результате обмена какой-нибудь украинский гражданин или солдат попадет домой в семью, я буду так же счастлива однозначно, как и за своего ребенка. Господин президент, еще я хочу сказать, что  готова лично поехать в Украину и принять участие в переговорах по обмену. Надеюсь, что Вы примите участие в судьбе моего сына, и я Вам за это заранее благодарна».

«У нее сын-контрактник в плену в Украине, а она соловьевское «ихтамнет» включает!»

 
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