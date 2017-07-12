В центре Минска парень выловил из Свислочи пятикилограммовую щуку. Фотофакт

Необычный улов рыбак выудил в парке Горького 10 июля.

После того как рыба была извлечена из воды и сфотографирована всеми желающими, парень отпустил ее обратно в реку.

— Шёл сюда половить мелкую рыбёшку – окуньков, так что снасть у меня с собой соответствующая. То, что клюнула такая большая щука – это, конечно, неожиданность, — поведал удачливый рыбак Андрей в интервью animal.by. — Я увлекаюсь спортивной рыбалкой уже более 10 лет. Пойманную рыбу почти всегда отпускаю. Считаю, что это, во-первых, позволяет сохранить рыбные ресурсы наших вод, а во-вторых, получить настоящее удовлетворение от рыбалки.