Свершилось! Девочке, которую не могли назвать два месяца, родители наконец дали имя

Девочка, родители которой не могли договориться о выборе имени почти два месяца, всё же зарегистрирована! В свидетельстве о рождении она ― Алиса. Пока шли споры, мать Ирина называла дочь Веста. От этого имени Ирина не отказывается даже сейчас, мол, дочь вырастет и сама разберётся, кто она ― Веста или Алиса:

«Я знаю несколько случаев, когда у ребёнка по документам одно имя, а по жизни другое. В 16 лет ребёнок может сам изменить имя, будет проще, чтобы её называли так или так. Главное, что ребёнок сейчас существует юридически».

О беременности мать девочки узнала уже после ухода мужа из семьи. Когда ребёнок родился, родители начали конфликтовать по поводу её имени. Ирина предлагала необычные имена вроде Весты и Магдалины. Отцу Алексею не нравилось, он настаивал на более привычных белорусскому уху Алесе, Алёне, Валерии, Веронике, Виктории, Диане, Евгении или Софии.

Правда, в графу «имя» Алексей вписал собственноручно имя Алиса.

«Ирина написала, что я могу назвать ребёнка так, как я хочу ― она на всё согласна. Я посмотрел в церковный календарь, другие календари, и это имя больше всего подходило. Я знаю, что Ирина собирается называть ребёнка по-своему, но все остальные будут называть её Алисой. Не навредит ли это ребёнку? Это вопрос к жене».

В любом случае, сейчас ребёнок имеет свидетельство о рождении и уже стоит на очереди в садик. А мать может получить выплаты на дочь и уйти в отпуск по уходу за ребёнком.