Рейтинг разорения: в каких регионах Беларуси больше всего банкротов

Каким известным предприятиям не удалось пережить кризис.

Минск и Минская область являются лидерами по числу активных дел по банкротству, возбужденных экономическими судами Беларуси в первом полугодии 2017 года.

Согласно данным Единого государственного реестра сведений о банкротстве, на Минск в настоящее время приходится свыше 48% всех дел, начатых в отношении должников.

В список известных субъектов хозяйствования Минска, оказавшихся в предбанкротном состоянии, по итогам первого полугодия 2017 года вошли одно из крупнейших предприятий отечественного легпрома «Сукно», бизнесы находящегося сейчас в заключении Александра Муравьева («Велосипедная компания МВЗ», «МВЗ Спецавто»), крупные белорусские девелоперы ИСК «Александров-Групп» и «Карпович» и так и не начавшая застройку троллейбусного депо на улице Красной российская компания «Манолиум-Процессинг», производитель женского белья «Таруса».

На Минскую область по итогам первого полугодия пришлось около 15% всех банкротных дел. Экономическим судом Минской области, в частности, возбуждены производства в отношении таких компаний, как «ТМ-Кольцо» Юрия Аверьянова, «БИТ-Брокер групп» (входила в транспортный холдинг Вячеслава Довнара), кондитерской фабрики «Ивкон», турецкого производителя бетона «Даниш-Бетон», крупного подрядчика «Беларуськалия» Солигорского завода технологического оборудования.

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