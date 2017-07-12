Советчик дня. 4 неожиданные рекомендации от Лукашенко

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Свершилось! Девочке, которую не могли назвать два месяца, родители наконец дали имя
Рейтинг разорения: в каких регионах Беларуси больше всего банкротов
Евро подорожал на торгах
Посол Германии: «Я ежедневно проезжаю мимо Осмоловки и понимаю, почему люди не хотят сноса»
Додон заявил, что хочет полномочия, как у Лукашенко
Лукашенко — российским журналистам: «Вы стали основной составляющей гибридных войн»
«За Купчину МИД Беларуси может «поблагодарить» МВД и их весенний «парад» топорной силы»
Дело погибшей на картошке школьницы: суд признал учителей виновными, но оставил их на свободе
Последствия стихии: Солигорск затопило, в Минске падали деревья
Рудый рассказал Лукашенко, как в минском аэропорту потрошили вещи главы китайской корпорации
«Она мне не мешает». Как живет семья, у которой за сараем строят БелАЭС
«Тунеядцы» рассказали, как пытаются вернуть у налоговой сбор
Ускрыў вену на шыі лязом брытвы, абклаў медыкаў мацюкамі: падрабязнасці здарэння на Кастрычніцкай
Михалок позвонил Мотолько с извинениями
С украинских депутатов могут снять неприкосновенность
68% усіх кніг Скарыны знаходзяцца ў Расеі. У Беларусі — 5,4%
«Золотая бэха» на российских номерах дрифтовала в центре Могилева
Минобороны считает, что слова полковника «о наследниках фон Кубе», были вольно интерпретированы
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Облажались. Американцы схватились за голову, прочитав белорусский закон
Стала вядома, што за брунэтка сядзела з Лукашэнкам на Купаллі — шмат фота
Невзоров: Нужен фильм настоящий, про то, как эта зверюга командовала убийством людей
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
Лукашенко готов бросить камень в огород производителя «народного автомобиля»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Як Беларусь праз Дняпро ледзь не вярнула сабе частку тэрыторыі ВКЛ
Лукашенко и пятилетки: чем закончились прежние обещания
Директор оршанского завода: «Мы до сих пор делаем инструмент уровня 1970-х годов»
Латынина: «Мы оккупировали Польшу совместно с Гитлером, мы расстреливали, мы держали в рабстве»
Суд по делу погибшей школьницы: прокурор просит учителям по 2 года ограничения свободы
В Копыси Лукашенко поставили в тупик, заставив его засомневаться в месте рождения
К чему приводит политическая паранойя
Глубокая аналитика от президента. Лукашенко – о безопасности
«Это выглядит сумасшествием. Плати деньги, если у тебя нет работы. Получи обратно, когда ее найдешь»
Лукашенко как главный поставщик лучиков добра
Почему первое селфи с Лукашенко может стать последним
«Такой критики в отношении парада не было раньше». Что происходит с белорусами?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Кейт Аптон в звездно-полосатых тонах
Трогательный видеофакт: Трамп пытался вернуть солдату сорванную ветром фуражку
Что за женщина сопровождала Николая Лукашенко на параде?
Седокова: «Я люблю свои плюс десять кг»
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Как выглядит бракованная 20-рублевка, попавшая в оборот
«Глядишь на маскарад и думаешь, когда же этот дом сумасшедших переведут в другое место»
Что Лукашенко дарил медиабоссам в первый день визита в Москву
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
12.07.2017
Ольга Бурая
Советчик дня. 4 неожиданные рекомендации от Лукашенко

На проходящем в Минске XIX Всемирном конгрессе русской прессы Александр Лукашенко выступил с несколькими советами.

На дискуссионной площадке talks.by мнение главы Беларуси, особенно о журналистике, разделили немногие.

«"Он подчеркнул, что интернет-пространство и соцсети должны строиться по законам нравственности и моральности". Предположим. А кто является мерилом, ориентиром или носителем этой самой нравственности и морали?»

«БТ и СБ – самые моральные СМИ Беларуси!! Урааа».

«Так кто придумал фрау А? Журналисты? Сомневаюсь. А прорыв вооружённых боевиков через границу... Вот те, кто придумывает и осуществляет подобные провокации и готовят почву для гибридных войн. А журналисты, по свистку начальника, лишь художественно оформляют подобную мерзость».

«Глядя на русскомирных кремлеагитаторов Киселева и Соловьева – полностью согласен с Лукашенко».

«Так отключи новости и политические передачи, транслируемые по российским каналам. Там сплошные фейки, даже надоело смотреть передачи с их разоблачением».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.3 (оценок:6)
Главное
Сколько в реальности получают на заводах, где заявили о средней зарплате в 500 $
Как Лукашенко перевел атомные стрелки на Кобякова
Цифра дня: насколько выросли цены на продукты за полгода
«Чую галасы сотняў і тысяч грамадзян Беларусі, якім дзяржава нізавошта зламала лёс...»
Гарэлка як фактар падзення Рэчы Паспалітай
Фотожабы: Коля, Дональд и Реджеп
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY