Советчик дня. 4 неожиданные рекомендации от Лукашенко

На проходящем в Минске XIX Всемирном конгрессе русской прессы Александр Лукашенко выступил с несколькими советами.

На дискуссионной площадке talks.by мнение главы Беларуси, особенно о журналистике, разделили немногие.

«"Он подчеркнул, что интернет-пространство и соцсети должны строиться по законам нравственности и моральности". Предположим. А кто является мерилом, ориентиром или носителем этой самой нравственности и морали?»

«БТ и СБ – самые моральные СМИ Беларуси!! Урааа».

«Так кто придумал фрау А? Журналисты? Сомневаюсь. А прорыв вооружённых боевиков через границу... Вот те, кто придумывает и осуществляет подобные провокации и готовят почву для гибридных войн. А журналисты, по свистку начальника, лишь художественно оформляют подобную мерзость».

«Глядя на русскомирных кремлеагитаторов Киселева и Соловьева – полностью согласен с Лукашенко».

«Так отключи новости и политические передачи, транслируемые по российским каналам. Там сплошные фейки, даже надоело смотреть передачи с их разоблачением».