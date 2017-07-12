С Лукашенко сделали очередное селфи. Фотофакт

Это произошло во время заседания XIX Всемирного конгресса русской прессы 12 июля.

После выступления глава государства спустился в зал и тут же был атакован желающими сфотографироваться. Момент, когда с Лукашенко пытались сделать селфи, запечатлела его пресс-служба.

Буквально неделю назад президент уже был запечатлен на селфи белоруски, которая сейчас живет в Вене. Правда, фото просуществовало недолго. Его автор Виктория Рачицкая-Кариллет – дочь богатого бизнесмена и жена работника секретариата Парламентской Ассамблеи ОБСЕ – удалила снимок в Инстаграме и закрыла свой профиль в соцсети.

Селфи с Лукашенко: «Он самый лучший!»