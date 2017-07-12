Посол Германии: «Я ежедневно проезжаю мимо Осмоловки и понимаю, почему люди не хотят сноса»

Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар в интервью сайту Белорусской ассоциации журналистов высказал свое мнение о спорном столичном районе.

Журналисты поинтересовались у дипломата, комфортно ли ему в Минске и что он думает об Осмоловке?

— Я ежедневно проезжаю мимо этого района, и мне вполне понятно, почему люди не испытывают особого восторга при мысли о его сносе. Этот район, несомненно, обладает особым характером. Не моё дело критиковать руководство города, но лично мне было бы жаль, если бы этот характер был утрачен в связи с заменой существующей застройки ничего не говорящими многоэтажными строениями. Здесь можно говорить об особенной среде. Конечно же, я не стал бы умалчивать, что стоило бы вложить средства в ремонт этих двухэтажных домов. Но потерять этот район было бы жаль, потому что он представляет собой частичку типичного Минска.

Фотопример – как можно поступить с Осмоловкой