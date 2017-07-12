Додон заявил, что хочет полномочия, как у Лукашенко

И вообще хочет превратить Молдову в Беларусь.

Своими экстравагантными мыслями президент Молдовы Игорь Додон поделился в эфире программы «Актуальное интервью» на телеканале «Беларусь 1» накануне своей встречи с Лукашенко.

Многие его заявления у белорусов могли бы вызвать удивление. Предлагаем некоторые выдержки из этого интервью (цитирует по сообщениям БЕЛТА).

Мечты сделать Молдову, чтобы была как Беларусь

— Я на всех встречах с избирателями последние три-четыре года везде говорил, что хочу, чтобы Молдова была как Беларусь. Нужен сильный лидер, нужна жесткая вертикаль власти, нужно навести порядок в экономике, нужно вернуть то, что было хорошее при Советском Союзе (вы смогли это сохранить, а у нас все разрушили), нужно дружить со всеми.

Мечты о полномочиях Лукашенко

Он выразил мнение, что в скором будущем в Молдове смогут укрепить институт президентства, чтобы навести порядок в стране по примеру Беларуси.

— Я считаю, что с Беларуси мы можем брать примеры по очень многим направлениям. Первое — это строительство государственной политики (президентская страна, полномочия президента). И тогда все заработает, не будет вот этой анархии — это не демократия, это анархия получается. У вас этого нет, и это плюс, — подчеркнул он.

Мечты об экономических успехах, как в Беларуси

Молдова также хотела бы ориентироваться на успехи Беларуси в экономической сфере, заявил Додон.

— Вы сохранили все, что было в Советском Союзе. Вы не разрушили колхозы, совхозы. Вы сохранили крупные хозяйства, вы им помогаете. У вас очень серьезное производство, и не только в сельском хозяйстве — у вас и серьезная промышленность. То, что мы разрушили, вы сохранили, — констатировал молдавский лидер.

Игорь Додон также отметил успехи Беларуси в социальной сфере, строительстве, развитии инфраструктуры.

— Я считаю, что Беларусь для нас пример, — заключил Додон.

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Президент Молдовы Игорь Дадон приедет с рабочим визитом в Беларусь 12-14 июля, переговоры с Александром Лукашенко запланированы на 13 июля в Витебске, в день открытия «Славянского базара».