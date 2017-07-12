Лукашенко — российским журналистам: «Вы стали основной составляющей гибридных войн»

На открытии пленарного заседания XIX Всемирного конгресса русской прессы Александр Лукашенко рассказал, как СМИ развязывают войны и высказался про белорусский язык.

По словам Лукашенко, напечатанная на газетной полосе и тем более выложенная в интернет информация становится оружием, которое провоцирует конфликты

— И мы вряд ли можем оправдать это рейтингами, — цитирует слова главы государства TUT.BY.

Лукашенко также отметил, что отметил, что войны сейчас не те, когда «сперва стреляли, потом — врукопашную». Сейчас в мире идут гибридные войны — экономические, войны в киберпространстве.

— Идет не артиллерийская подготовка, а подготовка через СМИ, прежде чем развязать войну. Вы стали основной составляющей гибридных войн, — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что интернет-пространство и соцсети должны строиться по законам нравственности и моральности. И во имя этой самой моральности, защиты прав граждан информации, разрушающей личность, должны ставиться барьеры, полагает глава государства.

Лукашенко признал, что СМИ имеют огромное влияние и на лидеров государств. И при этом некоторые СМИ выживают за счет скандалов, часто ими же и организованных.

— Уже не разберешься, где правда, а где вымысел», — признал он, отметив, что на СМИ сейчас большая ответственность и призвал: — Останьтесь вы традиционными!

Затронул глава государства и проблему белорусского языка, отметив, что будет пытаться поднять его до уровня русского. При этом он заявил о значении русского языка, отметив, что это его родной язык.

— На нем творят не только русские, россияне, но и другие народы. Это сплетение душ многих народов. Русский язык — это наш язык. Мы и белорусский язык сейчас пытаемся поднять до уровня русского, — заявил президент.

Он уверен, что потерять сегодня русский язык — это потерять историю, современность и свое будущее.

— Надо использовать все языки, — отметил Лукашенко. — Недавно заметил, что английского языка больше, чем русского и белорусского. Я просил министра разобраться. От русского языка мы никогда не будем отказываться. Мы за него будем бороться.