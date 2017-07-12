«За Купчину МИД Беларуси может «поблагодарить» МВД и их весенний «парад» топорной силы»

ОБСЕ возглавит представитель Швейцарии Томас Гремингер. Кандидат от Беларуси посол Елена Купчина не смогла добиться консенсусной поддержки участников ОБСЕ.

Почему так произошло, рассуждает на своей странице в Фейсбуке лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев.

«Елену Купчину, к сожалению, не выбрали Генеральным секретарём ОБСЕ. За это МИД Беларуси может «поблагодарить» МВД Беларуси и их весенний «парад» топорной силы.

Но сама попытка хорошая. Нам есть чему поучиться у поляков в продвижении своих людей в международных структурах. А ещё, очень хорошо, что власть почувствует зависимость между тем, что она делает в внутри страны и возможностью реализации её же грандиозных планов.

Смотрите, Александр Лукашенко хочет быть инициатором нового переговорного мирного процесса Хельсинки 2. Это очевидно важно не только для страны, но и для него лично. Избрание Елены Купчиной на высокий пост ОБСЕ было бы важным шагом вперёд в этом вопросе. Этого не произошло. И одна из причин имидж страны. Он сегодня не достаточно хорош из-за систематического нарушения прав человека, политических свобод, давления на бизнес и так далее, отсутствия значимого прогресса в этих сферах. Все имеет значение. А это напрямую влияет на шансы реализации задумки власти о Минске, как постоянной переговорной площадке. Хорошая, надо сказать, идея.

И теперь, если президент и правда хочет добиться своего, придётся делать шаги навстречу тем, кто должен принимать решение на международной арене. Как мы видим из выборов генсека поддержки России тут недостаточно.

Поэтому, мирные перемены — только так!»