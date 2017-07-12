Реакция россиянок на Лукашенко с молодой спутницей: «Не стесняется, в отличие от некоторых»

Новость о 21-летней Кристине Неверо, которая сидела рядом с президентом Беларуси на праздновании Купалья в Александрии, стала одной из центральных в российских общественно-политических и развлекательных СМИ.

«СМИ узнали имя 21-летней спутницы Лукашенко» – под таким заголовком вышел фоторепортаж на Газете.ru. Его же сделал основным популярный ресурс о мировой светской хронике – «Сплетник», главным отличием которого являются активные дискуссии на форумах.

«Кристина — творческая личность. Она работает фотомоделью, занимается танцами, а также участвовала в президентском балу и многих конкурсах красоты. В 2014 году она, активистка БРСМ, стала лауреатом молодежного фестиваля «Огонь танца», а в 2016-м — «Королевой Весны».

— В Александрии она встречала президента с хлебом-солью. Как проходил кастинг, не знаю. Но, конечно, я горжусь дочерью, — ранее рассказал отец девушки Нашай Нiве.

Однако сплетницы не оценили гордости отца и в большинстве раскритиковали подобные выходы в свет Лукашенко с молодыми девушками модельной внешности, припомнив ему отсутствие развода и наличие внебрачного сына. Но нашлись и те, кто считает, что у официального лидера Беларуси «есть еще порох».

«Салiдарнасць» предлагает избранное.

«Папа, вам и правда, пожалуй, лучше не знать, как проходил кастинг».

«Ай да Батька... Есть еще порох в пороховницах!»

«Это нормально? 62 и 21. В жизни бы после такого не стала голосовать за этого президента».

«Это как-то свидетельствует о его моральных качествах».

«Батя не стесняется. Молодец. В отличие от некоторых...»

«Показалось сначала «является активисткой союза молодежи БДСМ...».

«Бред бредовый. Ему всегда на развлекательных мероприятиях подсаживают рядом миловидных девушек — то спортсменки, то журналистки, то мисс чего-то там — для красивой картинки. Это не значит, что он со всеми ними спит».

«Никаких отношений там явно нет, просто выбрали симпатичную девушку для камер».