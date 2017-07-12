Испытано на себе: Как я собирала и продавала чернику

Корреспондент Intex-press съездила за ягодами и узнала, сколько черники можно собрать за день и получится ли озолотиться на таком бизнесе.

Корреспондент Intex-press собирает ягоды в деревне Лесная, 7 июля. Все фото: архив Екатерины Бубен

«В этом году ягод совсем нет: все вымерзли»

Будильник звонит в 5.30 утра. На сборы – 20 минут. На улице всего +10. Надеваю гольф и спортивный костюм. Резиновых сапог у меня нет, поэтому достаю старые осенние. С собой беру 5-литровое ведро, литровое ведерко от майонеза (опытные ягодницы подсказали, что удобнее собирать в маленькое, а потом пересыпать в большое), воду, бутерброды, целлофановый дождевик, хотя прогноз на сегодня благоприятный: до +25.

В первых городских автобусах немноголюдно. К 6.10 приезжаю на Полесский вокзал.

Когда подхожу к кассам, понимаю, что в лес я поеду не одна: работает два окошка, в каждом очередь из человек двадцати. Билет Барановичи – Лесная – Барановичи стоит 99 копеек. Кассир называет сумму на автомате: 80% собравшихся в такую рань на вокзале едут именно по этому маршруту.

Я захожу в первый вагон и выбираю место рядом с женщинами, которые держат пустые ведра. Тоже 5-литровые. Во всем вагоне ни у кого нет больших ведер.

– Что-то все с маленькими ведрами едут, – говорю соседкам.

– А вы в первый раз? В этом году ягод совсем нет: все вымерзли. Вот и смысла брать большие ведра нет, – отвечает мне Светлана.

У женщины сейчас отпуск. Она уже ездила в лес два дня назад. Говорит, ягод в лесу мало: даже себе насобирать не смогла. Если не насобирает, будет покупать чернику на рынке. По ее словам, цена в этом году – 4 рубля за литр – немаленькая, но она готова заплатить.

Электричка «Барановичи — Брест» за 10 минут до отправления. Большинство пассажиров — пожилые люди: ягодники и дачники.

«Одни старики-боровики»

Ко времени отправления электрички в 6.22 в вагоне не остается свободных мест.

– Ты посмотри, одни старики-боровики, – обращается к подруге пожилая женщина на соседнем сиденье.

– Молодежь сейчас в лес палкой не загонишь, им легче на рынке купить. Вот мы насобираем, а они у нас ее и возьмут. И им хорошо, и нам. Я потом за эти деньги себе на неделю продуктов куплю, – отвечает ей другая пенсионерка.

И правда, в вагоне из молодежи только я и еще две девушки – Вероника и Антонина, которые учатся в институте культуры. Сейчас каникулы, и они решили съездить за ягодами, чтобы подзаработать. В этом году едут впервые, а вот в прошлом ездили часто, денег удалось отложить достаточно, но точной суммы девушки не называют.

Когда выходим из вагона, на нас обращает внимание бабушка.

– Правильно, насобираете ягод и на учебники заработаете сами, – говорит она.

– Конечно, на учебники, – смеясь, переглядываются девушки.

«Чем дальше в лес, тем меньше толку»

На станции «Лесная» выходят почти все пассажиры. Человек 300 точно. Все идут в одном направлении – к лесу. Я пристраиваюсь к толпе. Одна из женщин останавливается на дороге и достает аэрозоль от комаров. Я же о средстве против насекомых совсем забыла!

– А в лесу сейчас много комаров? – спрашиваю с надеждой, что нет.

Меня выручает Галина, которая идет рядом. Женщина достает бутылку с ярко-желтой жидкостью и предлагает брызнуть на одежду. Говорит, это народное средство – уксус, разведенный шампунем. Галина обещает, что теперь комаров я могу не бояться. Не знаю, комаров ли в лесу было мало или мне помогло средство, но ни один комар за день меня не укусил.

Корреспондент Intex-press на ягодной тропе

Ближе к лесу все расходятся по разным дорогам. Я иду за Марией Васильевной. Она работает дворником в городской школе. Сейчас у нее отпуск, поэтому женщина с подругами приехала за ягодами. Уже во второй раз. В первый раз они оставили себе в лесу метки – синий целлофан.

– Мы далеко не ходим, чтобы не заблудиться. Это же лес, – говорит Мария Васильевна.

Ее поддерживает мужчина, который собирает ягоды рядом:

– Правильно: чем дальше в лес, тем меньше толку.

Вокруг большой ягодник. И черника есть, хотя после слов моей соседки в электричке я совсем потеряла надежду найти ее. Ягоды, правда, мелкие и их по три на кусте: не успеешь присесть, как пора переходить на другое место. Но энтузиазма у меня много. Дно моего ведерка ягоды плотно закрывают через 40 минут. Однако очень быстро моя скорость падает: надоело. Беру бутерброд и иду гулять по лесу. Вообще, утро в лесу настраивает на отдых, а не на работу: свежо, светло, вокруг поют птицы.

Ягодный бизнес

Пройдя метров 500 по лесной дороге, встречаю Елену. Женщине 44 года, 21 из них она работает в сфере образования. В конце 90-х Елена с мужем начали строить квартиру в кооперативе. Зарплаты и у женщины, и у мужа были невысокие, поэтому на сборе ягод они подзарабатывали.

Елена – опытная ягодница. Она собирала землянику, чернику, малину и клюкву. Больше всего, по ее словам, заработать удалось на чернике: земляника и малина – ягоды скоропортящиеся, их желательно продать в день сбора. За черникой она ездила два дня подряд в лес, а на третий – продавала собранное.

– Первое время продавала на Полесском рынке, потом увидела, как люди с полными ведрами садятся на минскую электричку. Выяснилось, что торговать ягодами на Комаровском рынке в Минске гораздо выгоднее. Там ведро ягод стоило почти в два раза дороже! – рассказывает Елена.

Женщина ездила в Минск по два раза в неделю. Хорошо, говорит, что у работников образования отпуск длинный и летом. По ее словам, за два месяца такой подработки можно было заработать 3–4 зарплаты. После черничного сезона ягоды не заканчивались. Осенью по воскресеньям Елена ездила за клюквой. Однажды за весь ягодный сезон удалось заработать почти 1000 долларов – огромные по тем временам деньги!

Квартиру Елена давно достроила, дети выросли, но привычка ездить за ягодами осталась. Если раньше женщина могла собрать 15 литров черники за день, то сегодня планирует не меньше 8. Часть ягод она оставит себе и мужу, а остальные планирует продать.

– Острой нужны в деньгах у меня нет, но несколько десятков рублей никому не помешают, – говорит она.

Свою подработку женщина не афиширует, сфотографироваться с ягодами отказывается. Говорит, что не столько стесняется коллег, сколько переживает за то, что родители ее воспитанников неправильно поймут.

Если бы рубля четыре…

Возвращаюсь к сбору ягод уже без энтузиазма. Вроде и ягоды в лесу есть, но в моем ведре они прибавляются слишком медленно. За семь часов успеваю собрать около четырех литров.

Электричка до Барановичей останавливается в Лесной в 15.07. Уже в два часа слышу, что люди начинают выходить из леса, поэтому тоже выхожу вместе со всеми.

На дороге между лесом и станцией стоит машина, в которой принимают ягоды. За килограмм платят 2 рубля 50 копеек. Но желающих почти нет.

– За такие деньги никто ягоды сдавать не хочет. Если бы рубля четыре, а так… – вздыхает моя попутчица Вера. – Мы же на ягодах выживаем, а не баронами становимся. Продам свои пять литров черники и продукты куплю. Пенсия-то вся на лекарства уходит.

Радости от выручки никакой

Сразу же после прибытия на «Барановичи-Полесские» я иду на рынок: теперь ягоды нужно продать. Со мной на рынок идет всего три человека. Наверное, большинство будут продавать чернику завтра утром. В 4 часа на рынке всего несколько покупателей. Тем не менее мне везет. Не успеваю зайти на рынок, как подбегает женщина:

– А что вы продавать будете? Чернику? А почем? – услышав, что я прошу за литр ягод 3 рубля, она пытается торговаться: – Дорого! Я вот вчера стакан за 50 копеек покупала, а это 2 рубля. Давайте я и у вас за 2 рубля заберу.

Снижать цену на ягоды я не намерена. Когда покупательница понимает это, соглашается взять 3 литра ягод по 3 рубля. Пока мы выясняем, как эти 3 литра я буду отмерять, вокруг собирается толпа людей, которые интересуются стоимостью. Я понимаю, что продешевила. Оставшийся литр отдаю за 3,5 рубля.

Корреспондент Intex-press продает чернику на Полесском рынке

В итоге за день на ягодах я заработала 12 рублей 50 копеек. Не знаю, можно ли такими темпами стать «черничным бароном», но радости от выручки никакой: хочется просто отдохнуть.