Рудый рассказал Лукашенко, как в минском аэропорту потрошили вещи главы китайской корпорации

Посол Беларуси в Китае поведал о специфическом белорусском «гостеприимстве».

— Президент крупнейшей туристической корпорации Китая, солидная дама, прилетела в Минск. Как она потом рассказывала мне лично, ее у трапа встретили с табличкой «вип», потом отвели в отдельную комнату и сорок минут потрошили вещи, пересчитывали каждую купюру в кошельке, перепроверяли все файлы в ее личном компьютере. Через два месяца прилетела ее рабочая группа с журналистами. И опять главное впечатление от страны — часовые прохождения паспортного и таможенного контроля. И это через вип-канал, — рассказал Рудый на совещании по приоритетам внешней политики, сообщает ОНТ.

Лукашенко сразу же отреагировал.

— Абсолютно вас поддерживаю. Все ваши предложения будут не просто учтены, по ним будут приняты решения. А вот эти факты, что мы начинаем потрошить слева направо людей, которых сюда пригласили, ну это вообще… — согласился президент.

На совещании было отмечено, что в прошлом году число китайских туристов достигло 122 миллионов. До Беларуси доехали 20 тысяч.