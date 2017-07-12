Сколько в реальности получают на заводах, где заявили о средней зарплате в 500 $

В конце июня в Минпроме заявили, что на нескольких крупных предприятиях средняя зарплата превысила рубеж в 1000 рублей. «Салідарнасць» проверила информацию, попытавшись найти вакансии с такими получками.

Фото с сайта dneprovec.by

ОАО «Амкодор»

Вакансии этого предприятия в базе Управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома содержат предложения по зарплатам далеко не по 500 $.

Токарю-револьверщику (4-5 разряда) и шлифовщику обещают 600 рублей. Токарю 5-6 разряда – 800. Мастеру участка платить 1000 рублей также не готовы – обещают те же 800.

СП ЗАО «Юнисон»

Вакансий с этого предприятия немного. На Работа.tut.by можно найти всего две. Не рядовому работнику, а мастеру смены там предлагают 870 рублей. На чуть более может расчитывать системный администратор – 900. Это не последние должности на предприятии, но, как видим, и на них на зарплату в 1000 рублей рассчитывать не приходится.

БелАЗ

В Общереспубликанском банке вакансий удалось найти места с обещанием зарплаты в 1000 рублей. Электросварщику на автоматических и полуавтоматических машинах 4-5 разряда готовы платить в Жодино 1018 рублей. А слесарю-электромонтажнику обещают 969 рублей.

Но хватает на БелАЗе вакансий и с куда меньшей оплатой. К примеру, машинист крана 5-го разряда может рассчитывать там на зарплату в 678 рублей.

МТЗ

О том, что средняя зарплата на производстве Минского тракторного завода превышает 1000 рублей, заявлял в мае гендиректор МТЗ Федор Домотенко.

Но почему-то в базе Управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома вакансии содержат другие предложния по зарплатам. Оператор станков с программным управлением мождет рассчитывать на 500 рублей, а машинистр крана – на 600…

Вывод, который напрашивается после изучения банков вакансий, неутешителен. Если на вышеуказанных предприятиях действительно достигли планки средней зарплаты в 500 долларов, то в целом, вероятно, это произошло за счет роста доходов начальственной верхушки.