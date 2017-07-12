«Она мне не мешает». Как живет семья, у которой за сараем строят БелАЭС

«Радыё Свабода» рассказала об истории 42-летнего строителя Ивана из деревни Валайкуны в Островецком районе.

– Каждое утро, как выходишь за сарай, все видно, – рассказал глава семьи, воспитывающей троих детей. – Ничего она мне не мешает. Даже интересно с другой стороны.

Ивану соседство со строительной площадкой БелАЭС удобно – ведь он там трудится бетонщиком. До работы – всего 15 минут пешком.

Семья радиации не боится и верит, что с АЭС все будет в порядке.

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