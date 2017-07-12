Как в музее картину съели
Во Всемирный день шоколада 11 июля музей мороженого «Белы Полюс» устроил шоколадный пир.
В этот вечер в музее приготовили необычный экспонат — шоколадную картину. Художник-кондитер создал ее прямо на глазах у изумленных посетителей. Чтобы представить шедевр публике, понадобилось полчаса. А вот съели картину за считанные минуты.
Зрители с нетерпением ждали, когда же на шоколадном холсте появятся съедобные белые мишки
Гости также смогли самостоятельно приготовить шоколадное мороженое
Участники шоколадного пленэра смогли оценить не только внешний вид арт-объекта, но и попробовать его на вкус
Никто не остался без десерта — натурального пломбира в хрустящем стаканчике «Белы Полюс»
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