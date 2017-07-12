Как в музее картину съели

Во Всемирный день шоколада 11 июля музей мороженого «Белы Полюс» устроил шоколадный пир.

В этот вечер в музее приготовили необычный экспонат — шоколадную картину. Художник-кондитер создал ее прямо на глазах у изумленных посетителей. Чтобы представить шедевр публике, понадобилось полчаса. А вот съели картину за считанные минуты.

Зрители с нетерпением ждали, когда же на шоколадном холсте появятся съедобные белые мишки

Гости также смогли самостоятельно приготовить шоколадное мороженое

Участники шоколадного пленэра смогли оценить не только внешний вид арт-объекта, но и попробовать его на вкус

Никто не остался без десерта — натурального пломбира в хрустящем стаканчике «Белы Полюс»