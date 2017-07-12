Эксперт: Можно считать, что государство слило «декрет о тунеядцах» в унитаз

Где взять деньги на возврат уплаченного налога и почему сами «тунеядцы» не спешат забирать несправедливо отобранное государством?

Заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко сообщила, что налоговые начали возвращать деньги тем, кто заплатил сбор за тунеядство в прошлом году и уже устроился на работу. Но во многих районных инспекциях даже не знают, как это делается.

Сбор заплатили 51,6 тысячи человек. Всего бюджет получил от «тунеядцев» 15,6 миллиона рублей.

Вернут ли им деньги и на какие уловки будут идти чиновники, чтобы понести минимальные расходы?

Ковалкин: Пока процедура не прописана, выбить эти деньги будет невозможно

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин отмечает, что деньги, которые необходимо вернуть «тунеядцам», должны изыматься из бюджета. Вот только без четко прописанной процедуры никто никому обратно налог не отдаст.

— Сейчас в налоговых пожимают плечами. Именно потому, что у них нет нормальной процедуры, соответственно, они не знают, как вернуть деньги, — отмечает эксперт. — Пока даже непонятно, куда эти деньги собирались и шли. Вроде как в местные бюджеты. Получается, местные бюджеты их и должны возвращать. Но там не предусмотрены эти расходы. Вначале их надо туда включить, а уже потом отдавать. А сейчас нет для этого правовой базы, чтобы нормально их возвращать.

Все заявления официальных лиц по поводу возвращения налога пока что не более чем слова, которые, по мнению эксперта, ничем не подкреплены. Вот только отвечать за них придется другим.

— Крайними останутся чиновники низового уровня, которые вынуждены исполнять прихоть политических лидеров, не имея для этого исполнения на руках никаких законодательных актов, — поясняет Владимир Ковалкин. — Ведь чиновник не имеет права тратить бюджетные деньги по своему усмотрению, иначе он сядет в тюрьму.

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