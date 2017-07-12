Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Дело погибшей на картошке школьницы: суд признал учителей виновными, но оставил их на свободе
Последствия стихии: Солигорск затопило, в Минске падали деревья
Рудый рассказал Лукашенко, как в минском аэропорту потрошили вещи главы китайской корпорации
«Она мне не мешает». Как живет семья, у которой за сараем строят БелАЭС
«Тунеядцы» рассказали, как пытаются вернуть у налоговой сбор
Ускрыў вену на шыі лязом брытвы, абклаў медыкаў мацюкамі: падрабязнасці здарэння на Кастрычніцкай
Михалок позвонил Мотолько с извинениями
С украинских депутатов могут снять неприкосновенность
68% усіх кніг Скарыны знаходзяцца ў Расеі. У Беларусі — 5,4%
Кто расплатится за старые долги сельхозпредприятий
В Беларусь идут дожди, местами ожидаются грозы и град
Белорусские предприятия в мае увеличили экспорт на 440 млн долларов
«Золотая бэха» на российских номерах дрифтовала в центре Могилева
Минобороны считает, что слова полковника «о наследниках фон Кубе», были вольно интерпретированы
Случайно создана вакцина против гонореи
Доллар продолжает двигать рубль
Макей: ЕС и США окажут поддержку Беларуси в процессе вступления в ВТО
На будоўлі ў Мінску з вышыні 44 метраў упаў вежавы кран з машынiстам
Віктар Марціновіч: «У аграгарадку маёнтак не пабудаваць»
Як Беларусь праз Дняпро ледзь не вярнула сабе частку тэрыторыі ВКЛ
Лукашенко: «Работать, работать и работать»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Облажались. Американцы схватились за голову, прочитав белорусский закон
Стала вядома, што за брунэтка сядзела з Лукашэнкам на Купаллі — шмат фота
Невзоров: Нужен фильм настоящий, про то, как эта зверюга командовала убийством людей
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
Лукашенко готов бросить камень в огород производителя «народного автомобиля»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Лукашенко и пятилетки: чем закончились прежние обещания
Директор оршанского завода: «Мы до сих пор делаем инструмент уровня 1970-х годов»
Латынина: «Мы оккупировали Польшу совместно с Гитлером, мы расстреливали, мы держали в рабстве»
Суд по делу погибшей школьницы: прокурор просит учителям по 2 года ограничения свободы
В Копыси Лукашенко поставили в тупик, заставив его засомневаться в месте рождения
К чему приводит политическая паранойя
Глубокая аналитика от президента. Лукашенко – о безопасности
«Это выглядит сумасшествием. Плати деньги, если у тебя нет работы. Получи обратно, когда ее найдешь»
Лукашенко как главный поставщик лучиков добра
Почему первое селфи с Лукашенко может стать последним
«Такой критики в отношении парада не было раньше». Что происходит с белорусами?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Трогательный видеофакт: Трамп пытался вернуть солдату сорванную ветром фуражку
Что за женщина сопровождала Николая Лукашенко на параде?
Седокова: «Я люблю свои плюс десять кг»
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Как выглядит бракованная 20-рублевка, попавшая в оборот
«Глядишь на маскарад и думаешь, когда же этот дом сумасшедших переведут в другое место»
Что Лукашенко дарил медиабоссам в первый день визита в Москву
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
12.07.2017
Салiдарнасць
Михалок позвонил Мотолько с извинениями

Блогер Антон Мотолько, по которому без оснований прошелся лидер Brutto, сообщил, что ему этого звонка было достаточно, и он не считает эту историю «крутым пиаром».

«Позвонил Сергей Михалок, извинился. Говорили 15 минут, он объяснил всю ситуацию, – написал блогер у себя в Facebook. – Уважаю людей, умеющих признавать свои ошибки. Этого нашей Беларуси очень не хватает сейчас».

Напомним, в субботу во время концерта на хуторе Шабли в Воложинском районе музыкант заочно отчитал блогера. Речь была о якобы критических замечаниях в соцсетях об участии Михалка в рекламе авиакомпании «Белавиа», где певец читает стихотворение Богдановича «Слуцкие ткачихи».

Как после этого сообщил Антон Мотолько, словами Михалка он был удивлен и озадачен, поскольку не только нигде не критиковал рекламный ролик, но даже не видел его.

В воскресенье утром продюсер Brutto Антон Азизбекян написал в фейсбуке, будто Михалок перепутал Мотолько с Анной Бонд. Таким образом, круг втянутых в эту странную историю людей был расширен. Сама Бонд тоже сообщила, что не критиковала ролик.

Вся эта странная история вызвала бурную дискуссию в соцсетях.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.7 (оценок:3)
Главное
Сколько в реальности получают на заводах, где заявили о средней зарплате в 500 $
Как Лукашенко перевел атомные стрелки на Кобякова
Цифра дня: насколько выросли цены на продукты за полгода
«Чую галасы сотняў і тысяч грамадзян Беларусі, якім дзяржава нізавошта зламала лёс...»
Гарэлка як фактар падзення Рэчы Паспалітай
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY