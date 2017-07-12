Михалок позвонил Мотолько с извинениями

Блогер Антон Мотолько, по которому без оснований прошелся лидер Brutto, сообщил, что ему этого звонка было достаточно, и он не считает эту историю «крутым пиаром».

«Позвонил Сергей Михалок, извинился. Говорили 15 минут, он объяснил всю ситуацию, – написал блогер у себя в Facebook. – Уважаю людей, умеющих признавать свои ошибки. Этого нашей Беларуси очень не хватает сейчас».

Напомним, в субботу во время концерта на хуторе Шабли в Воложинском районе музыкант заочно отчитал блогера. Речь была о якобы критических замечаниях в соцсетях об участии Михалка в рекламе авиакомпании «Белавиа», где певец читает стихотворение Богдановича «Слуцкие ткачихи».

Как после этого сообщил Антон Мотолько, словами Михалка он был удивлен и озадачен, поскольку не только нигде не критиковал рекламный ролик, но даже не видел его.

В воскресенье утром продюсер Brutto Антон Азизбекян написал в фейсбуке, будто Михалок перепутал Мотолько с Анной Бонд. Таким образом, круг втянутых в эту странную историю людей был расширен. Сама Бонд тоже сообщила, что не критиковала ролик.

Вся эта странная история вызвала бурную дискуссию в соцсетях.