Как Лукашенко перевел атомные стрелки на Кобякова

Зацепило! Откровения главы государства о ближайшем будущем АЭС заставляют задуматься.

Фото Василия Семашко, TUT.BY

Выступая на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе, Александр Лукашенко заговорил о Белорусской АЭС. Речь зашла о приглашении международных партнеров посетить станцию и убедиться в ее безопасности.

— Это не просто крупнейший инфраструктурный проект в регионе, а стратегическая инициатива, призванная повысить независимость и энергобезопасность страны. Однако кое-кого из соседей это не устраивает. Кто хочет знать о безопасности, приезжайте на станцию. Никому не отказываем, не должны отказывать. Мы больше, чем они, заинтересованы в безопасной атомной станции, — заявил глава государства.

Не стоит сомневаться, что вопросы безопасности будущей АЭС беспокоят и белорусов. Как, собственно, и вопрос возврата кредита, полученного от России на строительство станции.

Как и вопрос, каким образом БелАЭС сможет «повысить независимость и энергобезопасность страны», если главный инициатор ее возведения до сих пор не знает, кто станет конечным потребителем вырабатываемой станцией электроэнергии. Об этом он фактически признался на совещании, заявив о необходимости «думать о том, куда будет направляться электроэнергия после ввода в строй БелАЭС». Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующих предложений Александр Лукашенко ждет от правительства.

Вот такая стратегическая инициатива. Сначала строим, а уж потом думаем, что с этим всем делать будем. Только вот речь идет не о ледовом дворце.