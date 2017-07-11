Нашествие-2017: невеста, грязь, танцы и экспрессия

Участники увязшего в грязи российского фестиваля продолжают делиться пережитым.

Ежегодный рок-фестиваль «Нашествие» в Тверской области в этом году попал в новости благодаря капризам природа. Из-за сильных и затяжных дождей отведенное под концерт поле в буквальном смысле слова превратилось в непроходимую грязь.

Участники фестиваля продолжают выкладывать в соцсетях «грязные» фотографии.

«Там было целое шоу! Здесь и грязь, и фаера, и сцена, и танцы, и экспрессия!» — пишет о пережитом пользователь Instagramzamkad_life. Его фото сидящей в грязи на фоне сцены невесты разлетелось по соцсетям.

Тут и далее фото Instagram/zamkad_life