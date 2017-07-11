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Лица
11.07.2017
Лапти и автомобиль: как жили полешуки в 30-е годы

В 1930-1939 годах польские фотографы сделали несколько сотен снимков крестьян Полесья, жителей лесистой равнинной местности на территории нынешних Брестской и Гомельской областей Беларуси (часть Полесья тогда относилась к Польше).

Фотографии хранятся в Национальной библиотеке в Варшаве и долгое время были скрыты от широкой публики. «Настоящее время» публикует два десятка снимков.

Полесский крестьянин в характерной для этой местности шляпе на Городищенском (Полесском) озере в Пинском районе Брестской области. Озеро находится рядом с городом Городище

Старик-крестьянин из деревни Дубое в Пинском районе, это одна самых известных полесских деревень и самое старое село района

Деревня Городище в Брестской области. Полесские деревни как правило находились на большом расстоянии друг от друга, среди лесов и болот. Между ними почти не было дорог и люди в них жили уединенно, самостоятельно обеспечивая себя всем необходимым

Сельское кладбище в деревне Цмень Столинского района Брестской области

Крестьянки-ткачихи из деревни Сеньковичи Брестской области за работой. Историки и этнографы отмечали, что жители Полесья и внешне, и языком сильно отличаются и от белорусов, и от украинцев, которые жили в соседних областях

Рыбак ловит рыбу бреднем в реке Пине

Типичная пасека в Полесье

Примета нового времени и уникальный для Полесья того времени кадр: в Пинский район заехал автомобиль

Полесские старик и мальчик плетут лапти, 1936 год

Сплав бревен по реке Пине

Вся семья собралась в традиционной для Полесья хате

Переправа на лодке через реку Пину

Женщина прядет во дворе своей хаты

Ветряная мельница в полесской деревне Ситицк Столинского района Брестской области

Костел в Городище Пинского района Брестской области

Два подростка-пастуха играют на дудках

Деревянная часовенка в Столине

Часовня святого Андрея Боболи в Янове (Иваново) на месте его убийства. Боболя — польский и белорусский католический святой, член ордена иезуитов. Он был убит казаками Богдана Хмельницкого в Янове и известен как апостол Полесья или «Пинский апостол»

В Полесье было чрезвычайно много озер, рек и болот, и лодки были основным и самым легким способом добраться из одного населенного пункта в другой

Крестьяне переправляют лошадей и скот через реку Припять в Брестской области

 
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