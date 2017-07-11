Фотожабы: Коля, Дональд и Реджеп

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Налоговые не знают, что они возвращают налог «тунеядцам»

Cтала вядома, што за брунэтка сядзела з Лукашэнкам на Купаллі

При получении взятки задержан заместитель гендиректора БелАЗа

Российский пропагандист Владимир Соловьев опубликовал фейковое фото с саммита G-20, на котором в пустое кресло в окружении мировых лидеров «вживили» Путина. Здесь же белорусская версия

В соцсетях шутят о встрече Трампа и Путина

В российских городах России полиция задерживает сторонников Навального

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