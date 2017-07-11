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Экономика
11.07.2017
Цифра дня: насколько выросли цены на продукты за полгода

Свежие данные Белстата.

Продовольственные товары в июне подорожали на 1,3% по сравнению с маем этого года. По сравнению с декабрем 2016-го — на 4,3%, сообщает Белстат.

Индекс потребительских цен на услуги в июне составил 100,7% к маю и 105,1% — к декабрю 2016-го.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне по сравнению с маем составил 100,4%, с декабрем 2016-го—101,5%.

 
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