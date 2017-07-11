Кто расплатится за старые долги сельхозпредприятий

Государство опять выкупает плохие долги и выводит их за пределы банковской системы для предотвращения долгового кризиса.

Это позволяет минимизировать удельный вес проблемных активов в банковской системе прямо сейчас, однако угрожает ростом расходов бюджета на обслуживание внутреннего госдолга в будущем, прогнозируют эксперты.

Согласно совместному постановлению Совмина и Нацбанка Беларуси №467/8 на баланс Агентства по управлению активами посредством продажи передаются кредитные договора в отношении 180 сельхозпредприятий на общую сумму 242 млн рублей.

Эти кредитные договора являлись проблемными и находились на балансах крупнейших банков Беларуси, в том числе частных, а также Банка Развития.

Агентство по управлению активами было создано в 2016 году, чтобы нормализовать финансовую ситуацию в сельском хозяйстве.

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