Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Кто расплатится за старые долги сельхозпредприятий
В Беларусь идут дожди, местами ожидаются грозы и град
Белорусские предприятия в мае увеличили экспорт на 440 млн долларов
«Золотая бэха» на российских номерах дрифтовала в центре Могилева
Минобороны считает, что слова полковника «о наследниках фон Кубе», были вольно интерпретированы
Случайно создана вакцина против гонореи
Доллар продолжает двигать рубль
Макей: ЕС и США окажут поддержку Беларуси в процессе вступления в ВТО
На будоўлі ў Мінску з вышыні 44 метраў упаў вежавы кран з машынiстам
Віктар Марціновіч: «У аграгарадку маёнтак не пабудаваць»
Як Беларусь праз Дняпро ледзь не вярнула сабе частку тэрыторыі ВКЛ
Лукашенко: «Работать, работать и работать»
Директор оршанского завода: «Мы до сих пор делаем инструмент уровня 1970-х годов»
ЕАБР предсказал Беларуси экономический рост в 2017 году
Морпеха отправили в тюрьму на 10 дней за фото обнаженных женщин-коллег
На Кастрычніцкай плошчы мужчына перарэзаў сабе горла і ўцякаў ад амапаўцаў. Вiдэафакт
С чем пришли в Беларусь голландские дипломаты
Экс-тренер «Сморгони» получил два года исправительных работ за взятку
«Выходит, что всех нас кинули». Молодые и многодетные семьи остались без госпомощи
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Поездка Лукашенко на малую родину: о чем стыдливо умалчивают
Как сегодня живут некоторые «малые родины»: «Людей трудно узнать — худые, как из Освенцима»
«Яхты есть, а вкуса бог не дал»
Умер ведущий «Белорусского времечка» и dj «Радио Рокс» Сергей Прохоров
Покушение, «украденный» вибратор и другие предвыборные приемы, сделавшие Лукашенко президентом
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Латынина: «Мы оккупировали Польшу совместно с Гитлером, мы расстреливали, мы держали в рабстве»
Суд по делу погибшей школьницы: прокурор просит учителям по 2 года ограничения свободы
В Копыси Лукашенко поставили в тупик, заставив его засомневаться в месте рождения
К чему приводит политическая паранойя
Глубокая аналитика от президента. Лукашенко – о безопасности
«Это выглядит сумасшествием. Плати деньги, если у тебя нет работы. Получи обратно, когда ее найдешь»
У Дарагічыне занепадае камбікормавы завод. Куды працаўладкаваць 300 чалавек?
Счастливый Лукашенко. Фотофакт
Лукашенко как главный поставщик лучиков добра
Почему первое селфи с Лукашенко может стать последним
Как Трамп троллит Путина
«В глазах родителей погибших вопрос о войне должен стоять залитым кровью. Но у них нет вопросов»
«Такой критики в отношении парада не было раньше». Что происходит с белорусами?
«Беженцы из Украины» – мошенники или нет?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Что за женщина сопровождала Николая Лукашенко на параде?
Седокова: «Я люблю свои плюс десять кг»
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Как выглядит бракованная 20-рублевка, попавшая в оборот
«Глядишь на маскарад и думаешь, когда же этот дом сумасшедших переведут в другое место»
Что Лукашенко дарил медиабоссам в первый день визита в Москву
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
11.07.2017
Завтра твоей страны
Кто расплатится за старые долги сельхозпредприятий

Государство опять выкупает плохие долги и выводит их за пределы банковской системы для предотвращения долгового кризиса.

Это позволяет минимизировать удельный вес проблемных активов в банковской системе прямо сейчас, однако угрожает ростом расходов бюджета на обслуживание внутреннего госдолга в будущем, прогнозируют эксперты.

Согласно совместному постановлению Совмина и Нацбанка Беларуси №467/8 на баланс Агентства по управлению активами посредством продажи передаются кредитные договора в отношении 180 сельхозпредприятий на общую сумму 242 млн рублей.

Эти кредитные договора являлись проблемными и находились на балансах крупнейших банков Беларуси, в том числе частных, а также Банка Развития.

Агентство по управлению активами было создано в 2016 году, чтобы нормализовать финансовую ситуацию в сельском хозяйстве.

Продолжение статьи читайте здесь.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Лукашенко готов бросить камень в огород производителя «народного автомобиля»
Как в России торговали соотечественниками
Як Беларусь праз Дняпро ледзь не вярнула сабе частку тэрыторыі ВКЛ
Аренда: «Снять недорогую квартиру можно даже в центре Минска – но при двух условиях»
Облажались. Американцы схватились за голову, прочитав белорусский закон
Количество женщин и мужчин в белорусской власти – почувствуйте разницу
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY