В Беларусь идут дожди, местами ожидаются грозы и град

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

12 июля ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории страны дожди, грозы, местами сильные ливни. Днем в отдельных районах кратковременные дожди.

Ветер ночью переменных направлений, днем западный умеренный, ночью при грозах в отдельных районах шквалистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная днем +21..+26°С, по юго-востоку до +28°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

13 июля ночью в отдельных районах, а по Брестской и Гродненской областям на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. Днем во многих районах кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, возможен град. Днем в западных районах сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +11..+18°С, максимальная днем будет колебаться от +18°С по западу до +27°С по востоку страны.

14 июля ночью на большей части территории, днем в центральных и восточных районах Беларуси кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, грозы. Местами сильный порывистый ветер.

Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, днем +14..+20°С, по западу до +22°С.