Белорусские предприятия в мае увеличили экспорт на 440 млн долларов

Согласно данным Национального банка, в январе-мае 2017 года белорусский экспорт товаров и услуг вырос на 20,6%.

Причем, в мае экспортеры и вовсе установили рекорд, продав за пределы страны товаров на сумму 2,5 миллиардов долларов, что больше апрельского показателя на 440 миллионов.

Во вторник глава Беларуси Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики порекомендовал предприятиям «вгрызаться в европейский рынок, который является наиболее платежеспособным и технологичным»

Кроме того, руководитель страны раскритиковал промышленников и профильных чиновников за то, что они слабо работают на американском рынке.

– Мы хотим привлечь американские капиталовложения, технологии и участвовать в производственной кооперации с компаниями этой страны. Должен сказать, здесь мы работаем не просто слабо, а отвратительно. Можно сказать, мы вообще там не работаем, – заявил он.

Напомним, что ранее ЕАБР предсказал Беларуси экономический рост в 2017 году. По прогнозу банка, белорусская экономика может вырасти на 1,3% к концу года – и впервые за несколько лет показать положительную динамику.