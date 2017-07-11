«Золотая бэха» на российских номерах дрифтовала в центре Могилева
В воскресенье это происходило на перекрестке рядом с одним из символов города — областным драмтеатром.
Прохожие снимали наглого дрифтера на смартфоны. Также его «пятаки» попали на видеорегистратор одного из водителей, который ехал навстречу, сообщает Еврорадио.
Видео: Алекс Руб
В конце видео слышно, как водитель звонит в ГАИ, чтобы сообщить о случившемся. Тем временем «бэха» с визгом несется по улице Первомайской в сторону площади Славы и Вечного огня.
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