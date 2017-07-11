«Золотая бэха» на российских номерах дрифтовала в центре Могилева

В воскресенье это происходило на перекрестке рядом с одним из символов города — областным драмтеатром.

Прохожие снимали наглого дрифтера на смартфоны. Также его «пятаки» попали на видеорегистратор одного из водителей, который ехал навстречу, сообщает Еврорадио.

Видео: Алекс Руб

В конце видео слышно, как водитель звонит в ГАИ, чтобы сообщить о случившемся. Тем временем «бэха» с визгом несется по улице Первомайской в сторону площади Славы и Вечного огня.