Минобороны считает, что слова полковника «о наследниках фон Кубе», были вольно интерпретированы

Скандал разгорелся после того, как представитель ведовства раскритиковал противников военных парадов в Минске.

Позже блогер Антон Мотолько обратился с официальным письмом в Министерство обороны и попросил прокомментировать слова полковника Владимира Макарова о том, что 3 июля «не стало праздником для белорусских радикалов, тех, кто является идейными наследниками Вильгельма фон Кубе».

В ответ белорус получил письмо, в котором представитель министерства написал, что слова полковника «некоторыми СМИ вырваны из контекста» и «вольно интерпретированы соответствующими авторами».

Также сотрудник Минобороны предложил блогеру ознакомиться с размещенным на сайте министерства материалом с красноречивым названием: «Информационные акции, развернутые «независимыми» СМИ, показали самое главное – граждане нашей страны, в том числе те, кто имеет собственное мнение по поводу проведения парадов войск, были и остаются патриотами своей страны и в принципе не приемлют идеи радикалов».

Напомним, ранее один из лидеров кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев предложил подать в суд на полковника.

– Нужно совершенного обнаглеть, чтобы заявить тем, кто выступает против военного парада в городе, что они последователи фашистов. И это пресс-секретарь Министерства обороны заявляет мне, сыну кадрового военного, самому отслужившему. А пройдет еще немного времени, и это министерство захочет, чтобы уже мои сыновья служили в армии, и будут рассказывать про долг перед Родиной, – заметил он.