Случайно создана вакцина против гонореи

У вакцины от менингита проявился неожиданный побочный эффект — она оказалась эффективна и против гонореи, выяснили новозеландские ученые.

Они поделились с медицинским журналом Lancet, что в 2004–2006 годах Новая Зеландия столкнулась со вспышкой менингита, для борьбы с которой была разработана вакцина MeNZB.

Как показал анализ данных из клиник сексуального здоровья, среди вакцинированных пациентов на 31% снизилось количество больных гонореей. Всего были рассмотрены данные 15 тыс. пациентов 15–30 лет, отмечает Газета.ru.

Вакцина была разработана для борьбы с бактерией Neisseria meningitidis, вызывающей менингит, но оказалась эффективна и для ее «родственницы» Neisseria gonorrhoeae, вызывающей гонорею. Продолжительность действия вакцины составила около двух лет. Сейчас она не используется, но сходным составом обладает вакцина 4CMenB, которая применяется в Великобритании.

Симптомы гонореи включают желтые или зеленые выделения из половых органов, боль во время мочеиспускания и кровотечения. Однако у каждого десятого мужчины и более ¾ женщин она протекает бессимптомно. Невылеченная инфекция приводит к бесплодию, воспалительным заболеваниям органов таза, а также может передаться ребенку во время беременности. Каждый год гонореей заболевают около 78 млн человек.

Напомним, на прошлой неделе во Всемирной организации здравоохранения заявили, что гонорею становится все труднее лечить. Инфекция становится все более невосприимчивой к антибиотикам. При этом оральный секс грозит неизлечимой супергонореей.