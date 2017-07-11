Про яйцо в вагине и смертельную гомеопатию

На семинары Гвинет Пэлтроу прилетают тысячи слушательниц, каждая из которых платит $ 1500, чтобы узнать, как сидеть с камнями в йони и как использовать, прости, Господи, рабу твою грешную, вагинальный парогенератор.

— Нет, спасибо, я вино не буду. Ну, чуть-чуть только. Завтра сажусь на воду на тридцать шесть часов, — говорит Аня. — Сегодня спиртное уже нельзя.

— А что, операция? — спрашиваю я и тут же понимаю, что никакая операция не требует такого долгого голодания.

— Ну нет, очищение просто.

— Очищение?! — взрываюсь я. — Ты серьезно?! Что это за суеверная чушь, какой интернет тебе рассказал, как ухандокать свое здоровье?!

— Не интернет, — оправдывается она. — Специалист.

— Нет, ну вы представляете, какой бред? — возмущаюсь я часом позже, когда прихожу на встречу с подругами.

— Это не бред, это по аюрведе, — говорит Лена.

Я очень надеюсь, что по мне не заметно, насколько сильно хочется размахнуться и ударить ее стулом по голове. И это, кстати, будет менее вредно, чем «аюрведа» и прочий несусветный, варварский, дремучий бред, которого она начиталась в интернете. И ведь не просто на частных сайтах, которые ведут домохозяйки со склонностью к ведической женственности, а типа на «профессиональных» ресурсах, где «специалисты» с невероятным нахальством травмируют людей всей этой псевдонаучной ерундой.

Королева такого вот трэша — Гвинет Пэлтроу с ее сайтом Goop. Даже Бейонсе с ее «диетой» (неделя на воде с лимоном и перцем) не причиняет такого вреда, как эта гламурная версия «доктора» Малахова.

«Холистические» советы по здоровью? Вагинальные яйца из жадеита для улучшения женского здоровья? «Оземление»? (Не знаю, как правильно озвучить на русском Earthing.)

Некий «эксперт» по «оземлению» поясняет, отчего надо ходить босиком по траве: «Земля имеет бесконечный запас свободных электронов, поэтому, когда человек заземлен, эти электроны естественным образом текут между землей и телом, уменьшая свободные радикалы и устраняя какой-либо статический электрический заряд».

Что?! Никто не спорит, что по траве (а также по песку и земле) приятно ходить босиком. Но вот откуда в их воспаленных умах возникают все эти «электроны» и «радикалы»?

«Эксперт» по вагинам, которая советует вставлять туда яйца из жадеита, не отстает: «Слово, которым обозначают матку, йони, переводится как «священное место». Это священное место — там, где многие женщины получают доступ к своей интуиции, своей силе и своей мудрости».

И это все объясняет. Мудрость — в *****, то есть в йони. Женская мудрость, да. Где же ей еще быть-то? Не в голове же. (Кстати, это каменное яйцо стоит $ 66 — вместе с мудростью и интуицией, видимо.)

Гвинет Пэлтроу — очень известная женщина. Поэтому, когда она транслирует весь этот фольклор, на ее семинары прилетают тысячи слушательниц, каждая из которых платит $ 1500, чтобы узнать, как сидеть с камнями в йони и как использовать, прости, Господи, рабу твою грешную, вагинальный парогенератор.

Гвинет как бы говорит нам: «Да что наука? Что медицина? Делайте аборты с помощью горчичных спринцеваний, а рожайте, лежа в лужах из грязи! Гинекология? Не слышала. Все полезные вещества содержатся в одном ломтике березовой коры — жуйте ее каждый день вместо завтрака, обеда и ужина, и прибудет вам ведическая сила, мудрость, интуиция!»

Понимаете, ужас ведь в том, что миллионы людей доверяют подобным «народным» фантазиям. Я не знаю, откуда все это берется изначально, но еще с детства помню, как эта опасная ересь выползает в частных беседах, как появляется на страницах журналов — и люди, услышав это множество раз, думают, что это правда.

36 часов на воде? Да любой диетолог получит нервный срыв, услыхав такой совет! Ни одни врач, изучивший человеческое тело, никогда в жизни не позволит себе подобное надругательство.

А чего стоит статья на том же Goop, где некий Dr. Хабиб Садеги уверяет, что лифчик на косточках в 125 раз увеличивает риск заболевания раком груди? Потому что «такие бюстгальтеры препятствуют выходу токсинов через лимфатические узлы в области груди/подмышек. Бюстгальтеры с косточками имеют способность притягивать электромагнитные частоты и излучения от сотовых телефонов и Wi-Fi».

Холина: «Раньше было проще — люди трахались, скандалили, напивались и решали пожениться»

И это пишут прямо на сайте голливудской дивы, которая уверяет, что здесь люди могут получить «самые передовые советы по здоровью от ведущих экспертов и врачей». Кому верят люди? Конечно, Гвинет! Она же так хорошо выглядит, она может позволить себе все самое лучшее! Будем как она! С яйцами в вагине (только что очищенной паром) будем ходить по траве, заземляя наши чакры и, конечно, без лифчика, чтобы не притянуть излучение от Wi-Fi. (Громко ругаясь матом, уходит биться головой об стену.)

Да, ребята, признаюсь честно: я тоже лечу простуду чаем с медом и лимоном. И это почти научно — горячее и много воды хорошо для больного тела. Да, я лично верю в психосоматику (болезни от нервов), но не буду лечить свой гастрит, вдыхая запах вечерней росы. Если у меня проблемы с мудростью — я пойду к психоаналитику, если зуд в вагине — к гинекологу.

Я не буду худеть на сигаретах, лимонах и отваре из тараканов. Я запишусь к диетологу, который на отлично закончил медицинский институт, и приму его советы. Если мне захочется детокс — я тоже пойду к врачу (который скажет мне, что это чушь, кстати). Очищение, извините, бывает в больнице под капельницей, все остальное — от лукавого.

Безусловно, мы все немного суеверны, склонны к бытовому мистицизму и прочей ерунде, которая иногда даже помогает нам жить. Надеть «счастливую шапочку» — это милая слабость, наш проверенный вариант зарядить себя уверенностью. Но если эта шапочка вдруг превращается в средство от гепатита С, то бежать надо уже не только к гепатологу, но и к психиатру.

Не надо так рьяно обманывать себя. Знахарка не сделает вам зубную коронку. Точно так же она не вылечит вашу простату, язву двенадцатиперстной кишки, водянку. От аппендицита не избавишься, приложив к нему жадеит или аквамарин. Простите, но это правда. Я очень хочу разочаровать вас окончательно и бесповоротно во всех этих мистических глупостях, потому что, во-первых, вы страдаете зря, а во-вторых, вы разрушаете свое тело.

Современная медицина — это долгая история массовых эпидемий, драматической детской смертности, безнадежных страданий в «домах скорби». Никакие знахарки, гомеопаты, хилеры не спасают от холеры, гриппа или даже депрессии.

Молитесь на медицину. Не верьте всяким эко-шарлатанам. Берегите себя. «Сидите» на воде — но только вместе с котлетами и помидорами.