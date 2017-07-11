Аренда: «Снять недорогую квартиру можно даже в центре Минска – но при двух условиях»

Что с ценами по данным на середину лета.

О ситуации со съемными квартирами в комментарии «Салiдарнасцi» рассказала Маргарита Почицкая, начальник отдела аренды жилья «Твоя столица. Агентство недвижимости».

По ее словам, этим летом особого всплеска спроса на аренду квартир пока не наблюдается.

– Все спокойно, даже учитывая, что подошли к концу вступительные экзамены и новоиспеченным студентам пора задуматься о месте жительства, – рассказала она. – Небольшое увеличение спроса все же есть, но оно вызвано тем, что некоторые учащиеся не хотят жить в общежитии, и имеют средства на аренду квартиры, чтобы жить в более комфортных условиях.

Собеседница отметила, что квартиры в Минске, как и раньше, снимают в основном молодые семьи, которые хотят жить отдельно от родителей, а также люди, которые остались после учебы работать в столице.

– Единственное изменение по сравнению с прошлыми годами – уменьшение цены на аренду квартир, в том числе и из-за снижения уровня зарплат у населения, – отметила Маргарита Почицкая.

По информации эксперта, сейчас однокомнатная квартира в аренду обойдется арендатору от 150 долларов в месяц:

– Снять недорогую квартиру можно даже в центре Минска, но при двух условиях – если это будет квартира советского образца, либо квартира с минимальным набором или вообще без мебели.

Двухкомнатные квартиры сдают от 180 долларов, а трехкомнатные в среднем от 230 долларов. Кстати, еще один вариант, при котором ставка аренды может быть ниже – это квартиры, где никто не прописан. Там начисляются повышенные коммунальные платежи, и это отпугивает арендаторов.

Также Маргарита Почицкая считает, что спрос на съемное жилье в Минске может увеличиться, когда закончится сезон отпусков.

– К началу осени люди приедут с отдыха и начнут снимать квартиры – так что возможно увеличение количества заявок, – добавила она.