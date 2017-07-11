Макей: ЕС и США окажут поддержку Беларуси в процессе вступления в ВТО

Прозвучало из уст главы белорусского МИД на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе.

— Беларусь значительно продвинулась в двусторонних переговорах с членами ВТО. Завершены переговоры с 12 странами, в том числе в апреле подписаны протоколы с Японией и Республикой Кореей. Ведем предметные переговоры еще с 13 членами ВТО, включая ЕС и США. Важно, что нам удалось на данном этапе добиться понимания того, что Евросоюз и США будут оказывать поддержку в процессе нашего вступления в ВТО, — отметил Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

Он констатировал, что во исполнение поручения президента за последний год Беларусью проделана значительная работа в направлении вступления в ВТО:

— Впервые с 2005 года в январе в Женеве проведено полномасштабное восьмое заседание рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО. По результатам принято решение по подготовке финального документа, в котором фиксируются все условия членства Беларуси в ВТО. На октябрь согласовано проведение девятого заседания рабочей группы.

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