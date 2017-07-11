Количество женщин и мужчин в белорусской власти – почувствуйте разницу
Между ними – пропасть. Фото дня.
Во вторник Александр Лукашенко провел совещание по приоритетам внешней политики государства на современном этапе.
Во время выступления, раздавая задания, он обратился к присутствующим: представителям «парламента, правительства, министерств и ведомств, местной исполнительной власти, хозяйствующих субъектов».
Бросается в глаза пропасть в соотношении мужчин и женщин, занимающих высокие кресла. К примеру, на этих двух снимках (сделаны БЕЛТА), склеенных, чтобы получить панорамный вид, мы видим гигантское преимущество в пользу чиновников мужского пола.
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