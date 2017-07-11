Лукашенко: «Работать, работать и работать»

Заявил он на совещании по приоритетам внешней политики государства на современном этапе.

— Сегодня ради укрепления авторитета страны нам необходимо расширять круг деловых партнеров и надежных союзников. Не ссориться, не конфликтовать, а дружить со всеми. Принципиально важно в равной степени развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая выбора между ними. Налаживать контакты нужно везде, чтобы нас знали, понимали и в итоге принимали. Только тогда с уверенностью можно рассчитывать на установление взаимовыгодных отношений, — заявил Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

И напутствовал, что Беларуси надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене:

— Современный этап развития белорусского государства требует выстраивать нашу внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность по-новому — более масштабно и наступательно. Считаю, что настало время, когда нам надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене. Активнее продвигать и защищать свои национальные интересы. И не ради каких-то амбиций, а ради того, чтобы укрепить наше суверенное и независимое государство. Как политически, так и экономически. Прежде всего, экономически.

Лукашенко отметил, что эффективное взаимодействие Беларуси с внешним миром — поле деятельности не только МИДа:

— Это задача всех здесь присутствующих: президента, парламента, правительства, министерств и ведомств, местной исполнительной власти, хозяйствующих субъектов. Причем по всем направлениям: политическому, экономическому, гуманитарному, в сферах безопасности, культуры, образования, спорта.

Официальный лидер, говоря о повышении роли Беларуси в мировой политике, подчеркнул, что все основания для этого у страны имеются:

— Да, для большей части мира мы молодое суверенное государство. Но процесс формирования нашей государственности насчитывает не одно столетие. Государственные образования, преемницей которых является современная Беларусь, были полноправными участниками происходящих в нашем регионе событий. А порой и тон задавали. Поэтому определенный исторический опыт активной внешней политики у нас есть.

«Появилось много желающих получить политические дивиденды от участия в процессе урегулирования ситуации в Украине»

Минский процесс по урегулированию ситуации в Украине должен оставаться, но продолжаться более энергично, заявил Лукашенко.

— В последнее время появилось много желающих получить политические дивиденды от участия в процессе урегулирования ситуации в Украине. По их мнению, минский формат устарел и без него можно обойтись. Но реально ничего нового не предлагается. Поэтому минский процесс должен оставаться, но продолжаться более энергично.

Призвал чиновников продвигать среди иностранцев учебу, лечение и отдых в Беларуси

Беларусь должна наращивать экспорт услуг:

— Обращаюсь к руководству Минспорта, Минпрома, Минздрава и загранучреждений. Следует продвигать не только марку «Сделано в Беларуси», но и такие бренды, как «Учеба в Беларуси» или «Учиться в Беларуси», «Отдых в Беларуси» или «Отдыхать в Беларуси», «Заниматься спортом в Беларуси», «Лечиться в Беларуси» и другие. Необходимо максимально использовать возможности нашей страны, привлекая иностранных туристов. Мы существенно недорабатываем в этом направлении.

Лукашенко отметил, что в Беларуси есть что показать туристам и чем заинтересовать их. Однако, по его мнению, в этой сфере есть к чему стремиться и чему учиться.

— Здесь надо работать, работать и работать. Этим прежде всего губернаторам и местным органам власти надо заниматься, — подчеркнул он.

И напомнил, что Беларусь получила право на проведение Европейских игр, чемпионата мира по хоккею:

— Я уже неоднократно говорил: спорт — это не только дипломатия, но и бизнес, где вертятся огромные деньги. Я уже не говорю об имидже государства. Не сомневаюсь, эти соревнования у нас пройдут на самом высоком уровне с привлечением максимума болельщиков.