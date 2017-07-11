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Экономика
11.07.2017
Директор оршанского завода: «Мы до сих пор делаем инструмент уровня 1970-х годов»

Оршанский инструментальный завод задумывался как всесоюзный производитель металлорежущего и вспомогательного инструмента для предприятий всех 15 республик.

На производстве в три смены трудились 2800 человек, а продукция завода отгружалась вагонами. Сейчас предприятие обслуживают чуть более 400 работников, и без модернизации оно продержится 2-3 года.

Директор завода Владимир Троицкий рассказал TUT.BY, как региональный промышленный гигант оказался на грани банкротства и почему инвестиции в 63 млн долларов в убыточное предприятие — это не прихоть государства.

Предлагаем избранное.

По мнению Троицкого, в начале «нулевых» завод прозевал необходимую модернизацию и вновь покатился вниз.

— Все хорошо надо делать вовремя. У нас еще десять лет назад были оборотные средства, финансовые потоки и заказчики. Опираясь на этот ресурс, можно было развивать производство. Но сейчас оборотных средств просто нет.

В конце 2016-го инструментальный завод попал в опубликованный Минфином список эмитентов, не исполнивших обязательства по облигациям. Сразу банкротить должника не стали — арестовали счета и начали изымать часть задолженности из выручки. Даже на 8 дней отключали электричество в начале этого года. Но, по словам руководителя предприятия, очень вовремя выступил президент.

— Если бы не было президентского поручения, мы бы уже были банкротами, — признался Троицкий.

Нынешний директор пришел на предприятие весной прошлого года после семи лет руководства местным авиаремонтным заводом. О тяжелом финансовом положении сложно было не догадаться. После анализа технических показателей, состояния инфраструктуры и наличия кадров Троицкому стало совершенно ясно, что завод реально банкрот:

— Причем банкрот не только с точки зрения финансовой, но и с технической. Все оборудование не менялось с 1974 года — с момента основания предприятия. Естественно, на таком оборудовании нельзя сделать современный продукт, который нужен нашей промышленности. А мы до сих пор делаем инструмент уровня 1970-х годов.

«Ни один из уроков кризиса Лукашенко так и не выучил»

 
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