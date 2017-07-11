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Экономика
11.07.2017
Евгений Федоров
ЕАБР предсказал Беларуси экономический рост в 2017 году

По мнению экспертов, белорусская экономика начала выходить из затяжной рецессии.

Согласно подсчетами Евразийского банка развития в январе-мае ВВП страны вырос на 0,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Это произошло благодаря росту промышленного производства, относительно низкой инфляции, а также положительному балансу внешней торговли.

Если ситуация в экономике не изменится, по прогнозу специалистов ЕАБР, белорусская экономика может вырасти на 1,3% к концу года – и впервые за несколько лет показать положительную динамику.

При этом банк обращает внимание на некоторые риски, которые могут помешать Беларуси добиться положительного результата. Среди них указывается снижение инвестиций в основной капитал и снижение ставки пошлины на калийные удобрения с 55 до 20 евро за тонну.

 
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