Невзоров: Нужен фильм настоящий, про то, как эта зверюга командовала убийством людей

По мере приближения премьеры фильма «Матильда», посвященного отношениям российского царя Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, в России нарастает истерия вокруг этой ленты.

Дошло до того, что протоиерей Всеволод Чаплин заявил: «Покажут «Матильду» — Россия погибнет». Как оказывается слаба наша соседка: её можно погубить демонстрацией одного фильма.

Публицист Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы» так прокомментировал происходящее:

– Чаплин пригрозил просто смертью и вымиранием всей страны, если она, не дай бог, увидит это зрелище. Но… от этого фильма не будет ни проку, ни вреда никому. Ни тем, кто думает, что этот фильм сыграет на идею монархии и будет его рекламой, ни тем, кто думает, что он – кощунственный. Поверьте, эта спермодрама костюмированная пронесется мимо сознания, гномы Толкина все равно интереснее и соберут больше, чем все эти русские государи с их ямами и костями.

По словам Невзорова, он ознакомился со сценарием «Матильды»:

― Мура феноменальная… С учетом того, что это режиссер явно не Питер Джексон, и явно не тот человек, который ставил «Пираты Карибского моря», то вполне понятно, что на выходе это тоже будет довольно жалкая такая штука, где-то рядом с очень простыми индийскими фильмами.

В связи с этим возникает вопрос: нужен ли вообще фильм про Николая Кровавого? С учетом того, что это великолепный информационный товар, который бы очень хорошо продавался, я, конечно, уверен, что фильм про Николая Кровавого нужен.

Фильм настоящий, про то, как эта зверюга командовала убийством людей на Невском во время Кровавого воскресенья, про маниакальные отстрелы котов, про выкладывание узоров из ворон, про исключительную глупость и бездарность правления. Ведь предъявлять Кровавому претензии за несколько торопливых фрикций с какой-то балеринкой – это все равно, что упрекать Чикатило за плохо проглаженные стрелочки на брюках или за дурной запах.

Невзоров: «Русский народ очень напоминает теленка, который лижет руки тому, кто снимает с него кожу»