Морпеха отправили в тюрьму на 10 дней за фото обнаженных женщин-коллег

Морской пехотинец США был приговорен к тюремному заключению и уволен в связи с распространением порнографических фотографий своих коллег женского пола в интернете.

Это первый из военнослужащих, который предстал перед военным судом в связи с громким скандалом.

В марте Пентагон начал широкомасштабное расследование по поводу появления в закрытой группе в Facebook «Союз морпехов», в которую входят 30 тысяч действующих и отставных военнослужащих, откровенных фотографий женщин, служащих в морской пехоте.

Насмешников разоблачила некоммерческая организация The War Horse, которую возглавляет ветеран морской пехоты Томас Бреннан. Правозащитники выяснили, что один из участников «Союза морпехов» опубликовал ссылку на папку в Google Drive с фотографиями множества раздетых женщин-морпехов. Другие участники сообщества начали подначивать друг друга добавлять новые фотографии, также они называли имена, чины и подразделения женщин со снимков.

Непристойные фото начали появляться в Сети в тот же месяц, когда женщины-морпехи американской армии впервые начали служить в полевых условиях. Можно предположить, что некоторые фотографии были сделаны исподтишка, другие, возможно, сняты с согласия женщин, но опубликованы без разрешения.

Расследование, пишет Buzzfeed, показало, что фотографии с комментариями, намекающими на сексуальное насилие, распространились и по другим сайтам, связанным с морской пехотой. По состоянию на понедельник, 10 июля, военно-морская уголовная следственная служба изучила более 130 тысяч изображений в 168 аккаунтах в соцсетях, которые, предположительно, связаны с 89 «заинтересованными лицами».

Из общего числа подозреваемых 22 являются гражданскими, а 67 - действующими или отставными морпехами. Расследование продолжается в отношении пяти морских пехотинцев, материалы в отношении еще 62 переданы их командирам.

В отчете командования говорится, что один из морпехов уже предстал перед военным судом, двое понесли административное наказание, семь наказаны во внесудебном порядке и в 22 случаях имело место служебное взыскание. Как отмечается, в отдельных случаях речь идет не о публикации непристойных фото, а о некорректных высказываниях.

Морпех, представший перед военным судом 29 июня, признал свою вину. Он приговорен к 10 дням лишения свободы, понижению на три звания и конфискации двух третей месячной зарплаты. Также он не сможет продолжать службу в морской пехоте.

Также скандал привел к пересмотру политики борьбы с харрасментом в морской пехоте и долгосрочной стратегии решения этой проблемы. К примеру, командование озаботилось тем, чтобы донести до военнослужащих - публикация непристойных фото из мести является правонарушением и влечет за собой наказание. В ВМС намерены разработать протоколы реагирования на такие ситуации.