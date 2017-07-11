Как легко можно влипнуть в неприятности за границей

Чего точно не надо делать в путешествии.

Отправляясь в путешествие, последнее, о чем мы думаем, — за что можем попасть в тюрьму или получить штраф. Наивные туристы искренне убеждены, что, если соблюдать привычные законы, проблем не будет. Есть одно но: почти в каждой стране существуют странные запреты, нарушив которые, можно сильно пожалеть.

Брать с собой зонты, трости и шипы

На Мачу-Пикчу столкнуться с проблемами можно в нескольких случаях. Например, если отправиться изучать памятник ЮНЕСКО в обуви с шипами или с огромным рюкзаком за спиной.

Закон был введен для того, чтобы у туристов не было соблазна отколоть себе что-нибудь на память и в дальнейшем унести находку с собой.

Не стоит брать с собой и зонты, и трости. Путешественники, которым для более комфортного передвижения нужно на что-то опираться, могут принести их только с защитными резиновыми наконечниками на концах.

Фотографировать для социальных сетей

Отправляясь в швейцарскую коммуну Бюргюн, имейте в виду: о том, что вы здесь побывали, рассказать перед друзьями в фейсбуке или инстаграме не удастся. В мае текущего года местные власти ввели запрет на фотографирование местных красот.

Штраф за несоблюдение правил составляет € 5. Официальная причина запрета кроется, как бы смешно это ни звучало, в заботе о людях.

«Научно доказано, что красивые фото из отпуска, размещенные в соцсетях, делают тех, кто их просматривает, несчастными, так как эти люди сами не находятся в том месте», — говорится в сообщении туристического офиса.

Как и в любом правиле, здесь есть исключения. Так, делать снимки все-таки можно со своих участков, во время свадьбы, а также из вагона поезда.

Взбираться на стены

На днях власти Мьянмы запретили туристам забираться на храмы в древнем городе Паган. И это при том, что любование закатом с пагоды считается одним из ключевых пунктов поездки в Мьянму.

Идея не новая, в прошлом году такую попытку уже предпринимали, но быстро отказались из-за возможных негативных последствий для туристического бизнеса.

Сейчас власти снова взялись за старое и окончательно решили запретить туристам забираться на храмы. По одной из версий, причиной стало желание властей добиться того, чтобы Паган попал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А чтобы получить такой статус, они должны продемонстрировать, что принимают достаточно мер для сохранения памятников. Когда именно новый запрет вступит в силу, не уточняется.

Покупать фейки, кормить голубей и строить песочные замки

Солнечная Италия, которая так привлекательна для туристов в любое время года, увы, богата не только на музеи, рестораны и роскошные бутики. Количество странных законов здесь просто зашкаливает. Так, на пляжах неподалеку от Венеции запрещено строить песочные замки и уносить в качестве сувенира ракушки, штраф за подобное развлечение может составить от € 25 до € 250. А за нарушение закона в самой Венеции потратиться придется значительно больше.

Туристы, которые рискнут покормить голубей на площади Сан-Марко, должны будут заплатить уже € 500.

Аналогичную сумму придется выложить и в Тоскане, с одной оговоркой: кормить здесь запрещено абсолютно всех птиц.

Стоит быть предельно внимательным и любителям подделок. В стране, где любовь к прекрасному прописана в генетическом коде, за покупку фейковой продукции могут оштрафовать. Причем сумма штрафа может варьироваться от € 7 до € 1 тыс.

Есть за троих

Отправляясь в Турцию, многие надеются предаться в полной мере греху чревоугодия. Система «все включено» буквально заставляет туристов набирать себе всего, да побольше. В результате живот болит от переедания, а стол ломится от недоеденных блюд.

Теперь те, у кого глаза больше живота, за свою жадность вынуждены заплатить штраф.

Один из отелей Кемера утвердил список правил, согласно которым отдыхающий должен заплатить $ 10, если его тарелка останется заполнена недоеденной пищей более чем наполовину.

Есть в транспорте

Серьезно влипнуть из-за еды можно и в Сингапуре. Так, в общественном транспорте Сингапура нельзя ни пить, ни есть, ни даже кормить маленьких детей. Более того, серьезные проблемы ждут даже тех, кто, измучившись жаждой, решит сделать небольшой глоток воды.

Закон введен не просто так: напитки могут пролиться на места для сидения, на других пассажиров или на пол, в результате чего можно поскользнуться и упасть.

Таким образом местные власти стараются создать максимально комфортную обстановку во время передвижения.

Расплачиваться местной валютой, гулять в одиночку и фотографировать

Рекордсмен по странным запретам для туристов — Северная Корея. Здесь туристы могут расплачиваться только твердой валютой. Питание, проживание и все прочие услуги обычно включены в стоимость поездки. А от покупки сувениров, на которые обычно и требуются местные деньги, иностранцам придется отказаться.

Ограничена здесь и свобода передвижения. На туриста, гуляющего без гида, быстро обратит внимание полиция. В лучшем случае вас доставят на милицейской машине в отель, в худшем — арестуют.

Порадовать друзей колоритными фотокарточками из поездки тоже вряд ли удастся. Снимать объекты, даже отдаленно имеющие отношение к обороне, аэропорты, военных и даже мосты здесь категорически запрещено.

Ну и не забудем про трагический случай, произошедший с американским студентом Отто Уормбиром. Он был осужден в 2016 году на 15 лет тюрьмы за попытку кражи плаката из отеля, освобожден в состоянии комы в июне 2017-го и вскоре скончался.